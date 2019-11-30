داليا هاشم تكتب ..القارة السمراء مستقبل الإقتصاد العالمى



مستقبل العالم مرتبط بالقارة الأفريقية حيث أن أفريقيا من الدول التى تمتلك ثروات طبيعية ومواد خام ولديها إحتياطيات هائلة من المعادن النفيسة وتشير التقديرات أن 12% من النفط المنتج فى العالم يأتى من أفريقيا و30%من الموارد المعدنية المستخرجة من الأرض موجودة فى القارة الأفريقية وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى برنامجا طموحا يضع القارة الافريقية على مسارالتحول إلى قوة إقتصادية أثناء رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى أهم ملامحه تطوير البنية التحتية وتوسيع فاعدة النشاط الإقتصادى إلى جانب الإستثمارات



ويعد مجال الطاقة من أهم المجالات الواعدة لتحقيق التنمية الإقتصادية مستقبلا خصوصا الطاقة النظيفة وخصوصا أن بعض الدول الأفريقية لديها بنية تحتية يمكن البناء عليها لتعزيز وتنمية التبادل التجارى العربى الأفريقي بهدف تحسن سبل المعيشة





الإستثمار فى أفريقيا مطلب القوى الإقتصادية الكبرى



فى الفترة الأخيرة القارة السمراء كانت وجهة لعدد من القوى الإقتصادية الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وأصبحت الصين من أكبر المستثمرين فى القارة من حيث قيمة المشاريع حيث أن أهم المغريات التى تقدمها القارة السمراء للدول منها قطاع الطاقة والتكنولوجيا المالية بالإضافة أنها سوق إستهلاكية ضخمة وقالت منظمة التجارة والتعاون الدولى أن إستثمارات هذه الدول قائمه على الصناعات التحويلية والبنى التحتية والطاقة والكهرباء بالإضافة للتكنولوجيا الحديثة





كما أن الإستثمار فى إفريقيا يعد الأفضل بالنسبة لصغار المستثمرين الذين يعانون فى بلادهم من كثرة التكاليف أو المنافسة الشرسة مع كبرى الشركات أو أوضاع السوق المتغيرة فهناك فى أفريقيا تتوفر العديد من الفرص الإستثمارية التى يمكن إقتناصها بأقل التكاليف وأيضا هناك العديد من المزايا مثل قوانين الإستثمار الميسرة - وفرة الموارد الطبيعية - توفير العمالة المتدربة



طرق الدخول للإستثمار الأفريقى



- عن طريق تأسيس شركة فى بلد أفريقى وهذا يتطلب دراسة البلدان الأفريقية المختلفة من حيث أنظمة الإستثمار والفرص المتاحة ورأس المال لنختار فى النهاية البلد المناسب



- عن طريق التصدير أن تكون لك شركة إستيراد وتصدير فى بلدك من خلالها تقوم للتصدير للبلدان الأفريقية وهنا سيتم دراسة إحتياجات الأسواق الأفريقية والفرص التصديرية المتاحة لنختار الدول التى تحتاج لسلع يمكنك توفيرها لتصدرها إليها



ومن أهم دول الإستثمار فى إفريقيا (كينيا- اثيوبيا - تنزانيا - نيجيريا- السنغال )



