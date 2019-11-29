عكاشة: الثورة الألمانية كان هدفها إعادة وحدة الدولة .. فيديو

قال الاعلامى توفيق عكاشة، إن الوضع فى المانيا يختلف لأن ألمانيا نسيج اجتماعي واحد وبها ترابط إلى حد كبير.



وأضاف الاعلامى توفيق عكاشة خلال برنامجة "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حدث فى البداية ثورة فى ألمانيا الشرقية فالشعب كان يطالب بالوحدة ثم قابلها ثورة أخرى فى المانيا الغربية وطالب الشعب فيها بوحدة ألمانيا وتكوين دولة المانيا الاتحادية.



وتابع توفيق عكاشة، أن الثورة الالمانية كانت هدفها واحد وهو وحدة دولة ألمانيا وإعادة ألمانيا الى دولة موحدة غير مقسمة.



وأوضح توفيق عكاشة، أنه فى وقت الثورة الالمانية كانت ألمانيا الشرقية تعانى من أزمة اقتصادية شديدة وكان الوضع فى غاية الصعوبة.



وأكد توفيق عكاشة، أن خلال وقت الثورة الالمانية كان الوضع الاقتصادى والمالى فى رخاء تام ومن أعلى الدخل الاقتصادى فى العالم.

