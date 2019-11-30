مي عمر الأبرز.. 5 فساتين مثيرة على الريد كاربت

شهدت السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال41، مجموعة مختلفة من الفساتين والاطلالات المميزة لنجمات الوسط الفني اللاتي تألقن الليلة وتنافسن على أجمل إطلالة .



لكن بعض النجمات اخترن فساتين مثيرة وجريئة في ليلة الختام ، فسيطرت هذه النوعية من الفساتين الملفتة على حفل الختام ، وانتشرت صور عدة نجمات على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضوا لانتقادات حادة من الجمهور بسبب جرأة فساتينهن.



الفنانة مي عمر كانت أبرز النجمات اللاتي اخترن إطلالات مثيرة،فقد تألقت بفستان جلد احمر قصير ومكشوف الصدر،ورام أناقته إلا أنها كانت محل انتقاد من متابعيها .

كذلك الفنانة أروى جودة التي اختارت فستان أحمر لامع بحمالات ومكشوف الساق، وقد كشف قوامها الممشوق إلا أنه كان بالنسبة للجمهور جريئا.



الفنانة مريم حسن أيضا كانت محل انتقاد واسع من متابعيها بعد أن ارتدت فستان بينك مكشوف البطن و الصدر وكانت من ضمن الاطلالات الجريئة على السجادة الحمراء .



أما النجمة عبير صبري فاختارت فستان موف أنيق قصير من الامام يكشف ساقيها، لكن الجمهور اعتبره لافت أيضا خاصة وأنها ظهرت في حفل الافتتاح بجمبسوت محتشم .



وواصلت الفنانة منى ممدوح إطلالاتها الجريئة حيث ظهرت في حفل ختام مهرجان القاهرة بفستان جلد ازرق مجسم مكشوف الساق ، وتعرضت لانتقادات من الجمهور منذ أول ظهور لها بحفل الافتتاح .

