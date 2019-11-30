كلمة خادعة.. خالد منتصر: البعض يسخدم الازدراء بداعي الدفاع عن الله| فيديو



قال الإعلامي الدكتور خالد منتصر، انه علماني "ولا يخشى قول ذلك"، مشيرا إلى أن العلمانية ليست دينا جديدا، ولكن اعمالا للعقل.



وأضاف خالد منتصر، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج «نظرة» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه لم يعد يصدق أحد اليوم ان مدة الحمل يمكن أن تصل إلى 4 سنوات، كما قال مفتي سابق.



وأوضح الإعلامي الدكتور خالد منتصر، أن كلمة الازدراء كلمة خادعة جدا، لأن جاليليو كان مزدريا، مشيرا إلى أن كل ما نعيشه من نعم بفضل جاليليو.



وأكد خالد منتصر، أن المجتمعات لا تتقدم إلا بما يسمى بالازدراء، فهو الدينمو الذي يحرك القاطرة إلى الامام، لان هذه هي طبيعة العلم، والبعض يستخدم كلمة الازدراء فزاعة بداعي الدفاع عن الله، ولكن الحقيقة أن الله لا يحتاج بودي جارد للدفاع عنه فإن الله هو من يدافع عن الذين امنوا وليس العكس.



ويستضيف الإعلامي حمدي رزق، الدكتور خالد منتصر في حوار خاص الليلة، ببرنامج «نظرة» ويناقش مستقبل الدولة المدنية فى مصر والتغلغل السلفي والتراجع العلمانى.



