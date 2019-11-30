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مرأة

صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
لن تصدق .. ما الذي
لن تصدق .. ما الذي يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا ؟
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رضوى حسام
تعتبر الكاكا من الفواكه التي تتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة، كما انها من أكثر الفواكه الغنية بفيتاميني "أ "و "سى " والمنجنيز والألياف الغذائية وقليلة في المحتوى الدُهنى.

وكشف موقع " health line " عن فوائد عديدة للجسم، تحدث عند تناول فاكهة الكاكا .

• فوائد تناول الكاكا

- تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .

- تحافظ على صحة العين.

- رفع كفاءة الجهاز الهضمى بشكل ملحوظ.

- الوقاية من السرطانات وخفض الدهون الضارة وسلامة الغدة الدرقية.

- الحفاظ على صحة القلب؛ لاحتوائها على مادة البكتين فتقي من أمراض القلب والشرايين التاجية و تخفض الكولسترول .

- تمنع الامساك وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنيه تغذي البكتيريا النافعة.

- تعطى الشعور بالشبع مما يساعد في خسارة الوزن.
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