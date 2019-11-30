صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

تعتبر الكاكا من الفواكه التي تتميز بسعراتها الحرارية المنخفضة، كما انها من أكثر الفواكه الغنية بفيتاميني "أ "و "سى " والمنجنيز والألياف الغذائية وقليلة في المحتوى الدُهنى.



وكشف موقع " health line " عن فوائد عديدة للجسم، تحدث عند تناول فاكهة الكاكا .



• فوائد تناول الكاكا



- تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .



- تحافظ على صحة العين.



- رفع كفاءة الجهاز الهضمى بشكل ملحوظ.



- الوقاية من السرطانات وخفض الدهون الضارة وسلامة الغدة الدرقية.



- الحفاظ على صحة القلب؛ لاحتوائها على مادة البكتين فتقي من أمراض القلب والشرايين التاجية و تخفض الكولسترول .



- تمنع الامساك وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنيه تغذي البكتيريا النافعة.



- تعطى الشعور بالشبع مما يساعد في خسارة الوزن.