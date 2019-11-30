شقق وفيلات وجامعة متميزة.. المنصورة الجديدة حلم يتحقق.. صور وفيديو

لطالما راود حلم المنصورة الجديدة أبناء الدقهلية منذ سنوات كانوا يتمنون انشاءها خاصة من اجل الشباب وان تكون اسعار الشقق مناسبة لهم ووجدوا أيضا بها فرص عمل لهم ليكون لهم مكانا يستقرون فيه ولكن اسعار الشقق تعدت التصف ملبون جنيه بالتقسيط.



تمتاز المنصورة الجديدة بموقعها المميز على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بطول ١٥ كم. وتربط المنصورة الجديدة بين عدة محافظات الدقهلية وكفرالشيخ، ودمياط اضافة الى انها تستوعب مليوني نسمة.



تم إنشاؤها طبقا لقرار جمهورى رقم ٣٧٨ لسنة ٢٠١٧ بناءا على تعليمات وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك على عدة مراحل، حيث بلغت تكلفة الأولى ما يقارب ٤٨ مليار جنيه.



حيث تم تخصيص ٥٩١٣ فدانا لتشيدها ، وتم ضع حجر الأساس الخاص بها منذ عامين ٢٢ أغسطس ٢٠١٧، وبالفعل بدأ تحقيق الحلم رويدا بنيتها التحتية، عن طريق ادخال المرافق من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف الصحى، ومحطة لتحلية المياه.



وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة و المشرف على المنصورة الجديدة، ان حجم استثمارات مشروعات الإسكان بلغ نحو ١.٦٦٥ مليار جنيه، كما يتضمن تنفيذ ٤٧٠٥٤ وحدات سكنية بمشروع عمارات «سكن مصر» التى بلغت نسبة إنجازها ٩٠،% و١١٢٣٢ وحدة بعمارات مشروع «جنة» كما تم إنجاز ٦٠٪ من الفيلات المودرن، و٥٠٪ من الفيلات.



وأضاف "رجب" بان حجم قطاع البنية التحتية والمرافق تعدى مليار جنيه، حيث يتضمن تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر على مساحة ٢٢ فدانا فى أقصى غرب المدينة.



وأضاف أنه جرى الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول ٨٠٠ متر، ويشمل تنفيذ كافتيريات وممشى وحارة للدراجات وملاعب وأماكن للترفيه و ألعاب الأطفال.



وأشار رجب إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع جامعة المنصورة الجديدة، على مساحة تبلغ ٩٣ فدانا بتكلفة قد تصل الى اكثر من مليار جنيه. وستشمل كليات الهندسه والصيدله وطب الاسنان وادارة الاعمال واخرى . كما يجرى تنفيذ المبنى الإدارى لجهاز المدينة على مساحة ٤٢٠٠ مترا مربعا.