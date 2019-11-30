اليوم الحكم على الهارب محمد علي بتهمة النصب.. استولى على 11 مليون جنيه

تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، الحكم على المتهم محمد علي "المقاول الهارب"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتى تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.



أقام المحامي سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.



وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017.



وأنهت الشركة (المجنى عليها) كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 مليون و765 ألف و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التى أدعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجنى عليها بأنها وقعت ضحية نصب هى وشركات أخرى، فر هاربًا للخارج وظهر فى صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.



وتمسكت الشركة (المجنى عليها) بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبرى" المستندات المؤيدة لدعواه.