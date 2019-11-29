أول تعليق من السعودية على حادث الطعن في جسر لندن

أدانت وزارة الخارجية السعودية، واستنكرت عملية الطعن التي وقعت في عاصمة المملكة المتحدة لندن.



وأكدت وزارة الخارجية السعودية، رفض المملكة وشجبها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأيًا كان مصدره وأهدافه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وشددت وزارة الخارجية السعودية، على تضامن السعودية التام مع المملكة المتحدة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيانها، عن تمنيات المملكة العربية السعودية للجرحى، بالشفاء العاجل.



وأفادت وسائل إعلام بريطانية بإصابة 5 أشخاص على الأقل، بعضهم في حالة خطرة، وذلك على خلفية حادث طعن وقع بالقرب من جسر لندن.



وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية، في مؤتمر صحفي إن رجال الشرطة أطلقوا النار على منفذ الاعتداء، وأردوه قتيلًا.



وأوضح أن الشرطة تتعامل مع الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا، وأن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن عند جسر لندن