ألفاظ خادشة.. القبض على فرنسي اتصل بالشرطة 5300 مرة في شهر واحد

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن قوات الأمن الفرنسية ألقت القبض على رجل أجرى عددًا هائلًا من المكالمات الهاتفية للشرطة.



وأوضحت القناة أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على شخص اتصل بمخافر الشرطة 5 آلاف و300 مرة، في الفترة الممتدة بين نهاية أكتوبر وأواخر نوفمبر.



وقالت الشرطة إن المتهم (46 سنة) أجرى اتصالات "مهينة وذات طبيعة جنسية" في المدة المذكورة بمعدل 150 مكالمة في اليوم.



وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن الرجل عاطل عن العمل وقاطن في مأوى.



وكان الموقوف قد خرج من السجن في شهر أغسطس المنصرم بعد أن سجن بسبب تهم مشابهة، وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي.