كشف حساب | 8.8 مليار جنيه خسائر البورصة وسط تراجع مؤشراتها الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعي؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 إلى مستوى 13.849 نقطة بنسبة انخفاض بنحو 1.47%.



وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 705.1 مليار جنيه، متراجعا 1.2% من مستوى 713.9مليار جنيه السابق عليه.



وسجل مؤشر «إيجي إكس70» انخفاضا بنحو 1.75% مغلقًا الفترة عند 533.26 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» تراجعا بنحو 2.76% مغلقًا الفترة عند 2.027 نقطة.



وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 2.13% مغلقًا عند 16.527 نقطة، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» تراجعا بنحو 1.79% مغلقًا عند 1.402 نقطة.