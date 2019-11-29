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اقتصاد

كشف حساب | 8.8 مليار جنيه خسائر البورصة وسط تراجع مؤشراتها الأسبوع الماضي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 10:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل جماعي؛ حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 إلى مستوى 13.849 نقطة بنسبة انخفاض بنحو 1.47%.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 705.1 مليار جنيه، متراجعا 1.2% من مستوى 713.9مليار جنيه السابق عليه.

وسجل مؤشر «إيجي إكس70» انخفاضا بنحو 1.75% مغلقًا الفترة عند 533.26 نقطة، كما سجل مؤشر «s&p» تراجعا بنحو 2.76% مغلقًا الفترة عند 2.027 نقطة.

وانخفض مؤشر «EGX30 capped» بنحو 2.13% مغلقًا عند 16.527 نقطة، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 100» تراجعا بنحو 1.79% مغلقًا عند 1.402 نقطة.
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