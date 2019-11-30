اليوم.. الحكم على سيدة و5 فتيات بتهمة ممارستهن الرذيلة داخل نادي في مدينة نصر

تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، الحكم فى محاكمة سيدة و5 فتيات، وذلك عقب القبض عليهن في أثناء ممارستهن الرذيلة، مع مجموعة من الرجال من راغبي المتعة الحرام، داخل نادي صحي.



البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها إدارة سيدة لنادٍ صحي في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بأعمال منافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة الحرام.



ومن خلال التحريات؛ تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمة باستقطاب السيدات الساقطات، وتقديمهن لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن.



وداهمت قوة من رجال المباحث النادي الصحي، وألقى أفرادها القبض على المتهمة وبصحبتها 5 ساقطات، وأحد راغبى المتعة الحرام.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إغلاق المكان بعد جرد محتوياته.