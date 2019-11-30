ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. الحكم على سيدة و5 فتيات بتهمة ممارستهن الرذيلة داخل نادي في مدينة نصر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
تصدر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم السبت، الحكم فى محاكمة سيدة و5 فتيات، وذلك عقب القبض عليهن في أثناء ممارستهن الرذيلة، مع مجموعة من الرجال من راغبي المتعة الحرام، داخل نادي صحي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها إدارة سيدة لنادٍ صحي في شارع عباس العقاد بمدينة نصر، بأعمال منافية للآداب، واستقطاب راغبي المتعة الحرام.

ومن خلال التحريات؛ تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمة باستقطاب السيدات الساقطات، وتقديمهن لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن.

وداهمت قوة من رجال المباحث النادي الصحي، وألقى أفرادها القبض على المتهمة وبصحبتها 5 ساقطات، وأحد راغبى المتعة الحرام.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إغلاق المكان بعد جرد محتوياته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 1000 جنيه الليلة.. سيدة تدير ناديا صحيا لممارسة الدعارة والإتجار بالبشر فى الجيزة

ترشيحاتنا

صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

مجموعة الأهلي | الهلال السوداني يفوز على بلاتينيوم زيمبابوي ويتصدر

بفستان متشابه.. شاهد | حلا شيحة وإنجي المقدم في ختام القاهرة السينمائي

أم تكتشف مفاجأة غريبة أثناء متابعة أطفالها عبر كاميرا مراقبة.. صور

اليوم الحكم على الهارب محمد علي بتهمة النصب.. استولى على 11 مليون جنيه

مدرب الأهلي السابق: انضمام الشناوى لمنتخب مصر بأولمبياد طوكيو أهم من محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟

الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟

شاهد.. كلب يطارد اللاعبين خلال مباراة كرة قدم