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تعليم

فتح باب التقدم لمنحة الأزهر والمملكة المتحدة.. تفاصيل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:01 ص
محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة عن فتح باب التقدم لمنحة الأزهر- المملكة المتحدة لعام 2020م.

وتهدف المنحة الدراسية التي يدعمها فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري، إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين وغير المسلمين.

وتُمَوِل المنحة خريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة.

تفاصيل المنحة:
يواصل المتقدمون -الذين تم قبول طلباتهم- دراسات الماجستير، ويليها برنامج الدكتوراه، في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في المجالات الآتية: أصول الدين، مقارنة الأديان، فلسفة الأديان، تاريخ الأديان، الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة، وكذلك المشاريع البحثية في أي موضوع بحثي مناسب،

وتهتم المنحة بشكل خاص بالموضوعات التالية: الفلسفة الغربية الحديثة: (وتشمل التجريبية، والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية)، ونظرية القرن العشرين: (وتشمل السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية).

كما يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة.

وتغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، و3 سنوات للدكتوراه، إضافةً إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة، ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

ويرجى ملاحظة أنه سيتم تقديم هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي ""IELTS وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

الشروط:
يُشترط في المتقدم الذي يُقبَل طلب تقدمه للمنحة: أن يكون موظفًا في الأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد في إحدى الكليات التالية: (أصول الدين والشريعة والقانون والدراسات الإسلامية (بنات وبنين)، والدعوة واللغة العربية) وإجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار IELTS، وإظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة، والعودة إلى مصر في نهاية فترة الدراسة ومواصلة العمل في جامعة الأزهر، وإظهار إمكانية الترقي إلى مناصب قيادية ومواقع التأثير، والحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير، بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح.

كيفية التقديم:
ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة، وإرساله على الإيميل التالي: [email protected] بحد أٌقصى يوم 4 يناير 2020م، علما بأنه سيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير - أواخر فبراير2020م (سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوّين لإجراء مقابلة).
للتسجيل في المنحة اضغط هنا
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