أعلنت الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن فتح باب التقدم لبرنامج إعداد مدربين (TOT)؛ للاستعانة بهم في تدريب أمناء المعامل، وذلك من بين حملة الماجستير أو الدكتوراه، المتخصصين في مواد "الكيمياء – الفيزياء – الأحياء".



ويشترط في المتقدم، أن يكون من بين العاملين بالأزهر الشريف، وأن يكون من الحاصلين على درجتي "الماجستير أو الدكتوراه" المتخصصين في مواد "الكيمياء – الفيزياء – الأحياء"، والقدرة على استخدام نظم التدريب الحديثة بفاعلية.



ويتم التقدم للبرنامج عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 27/11/2019، إلى السبت الموافق 7/11/2019م.



وعلى المتقدم إحضار في حال اختياره المستندات الآتية: بيان حالة وظيفية – السيرة الذاتية – صورة معتمدة من مؤهل التعيين – شهادة الماجستير، الدكتوراه – الدورات الحاصل عليها – صورة بطاقة الرقم القومي.



علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة أو التي ترد بعد هذا الموعد.