رد فعل مفاجئ لسيدة بعد اكتشاف خيانة خطيبها | شاهد ماذا قامت به

في محاولة للتخلص من أي ذكرى لها علاقة بخطيبها السابق بعد أن اكتشفت خيانته لها، قررت سيدة عرض خاتم الخطوبة الخاص بها على صديقة خطيبها السابق الجديدة مجانًا، وعندما رفضت الأخيرة قبول الخاتم، لجأت هذه السيدة إلى وسيلة أخرى غير تقليدية من أجل التخلص من الخاتم، ومحو أي ذكرى لها علاقة بخطيبها الخائن.



ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "The Sun" البريطانية، فإن هذه السيدة، التي لم تتم الإشارة إلى هويتها، لكن يُعتقد أنها من المملكة المتحدة، قد قامت بنشر صورة للخاتم على تطبيق "سناب شات"، مصحوبة بتعليق قالت فيه إنها ترغب في بيع ذلك الخاتم مقابل حتى 5 جنيهات إسترلينية، وأشارت إلى أن المال لا يهمها حقًا، وأنها تريد التخلص منه فحسب.



وتابعت موضحة أنها أرسلت رسالة إلى الفتاة التي اكتشفت أن خطيبها على علاقة بها، وسألتها عما إذا كانت ترغب في الحصول على خاتم الخطوبة مجانًا، لكن الأخيرة لم تكن مهتمة.



وأكدت هذه السيدة على أنها قد مضت قدمًا في حياتها، وهي الآن أسعد من أي وقت مضى، لكنها فقط تحتاج إلى التخلص من كل الذكريات التي لها علاقة بخطيبها السابق.



ولم يمض وقت طويل حتى قامت إحدى متابعيها بمشاركة ذلك المنشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لكن الخاتم المعروض للبيع مقابل هذا السعر الزهيد لم يحظ باهتمام كبير من قبل الكثير من الرواد بقدر رد فعل هذه السيدة غير المتوقع بعد اكتشاف خيانة خطيبها، حيث كان ذلك هو ما لفت انتباه عدد كبير من الرواد حقًا، وأعربوا عن دهشتهم حيال طريقة تعاملها مع الموقف، وقد لاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا، وتمت مشاركته بشكل واسع.