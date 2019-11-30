خالد فهمي يوضح أهمية منتدى أفريقيا 2019 للبنية التحتية.. فيديو

قال الدكتور خالد فهمى المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، أن مصر منذ توليها لرئاسة الاتحاد الافريقى كان لديها الأولويات للعمل مع القارة الافريقية وتنفيذ أجندة التنمية 2063.



وأضاف الدكتور خالد فهمى فى حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاولويات تمثلت فى التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الدول الافريقية وقضايا السلم والأمن داخل القارة الافريقية.



وتابع الدكتور خالد فهمى، أن مصر تعمل على مد جسور التعاون الثقافي بين دول القارة والشعوب الإفريقية، مضيفا أن ذلك هو الذي دفع مصر إلى استضافة العديد من المنتديات واللقاءات والمؤتمرات.



وأوضح الدكتور خالد فهمى، أن منتدى أفريقيا 2019 والذي حضره حوالي 2000 شخص من رجال الأعمال والمتخصصين فى المجالات الاقتصادية وبعض من شركات القطاع الخاص وعدد من الدول ورؤساء الحكومات من أجل تنظيم هذه الفعالية بشكل جيد.



وأكد الدكتور خالد فهمى، أن على هامش هذا المنتدى حدثت العديد من الفعاليات منها العديد من توقيع بروتوكولات التعاون بين الدول الأفريقية فى مجال التبادل التجاري وتحسين البنية التحتية لعدد من الدول الافريقية .