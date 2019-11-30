ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
بجيب جلد تعبان ....
بجيب جلد تعبان .... طليقة على ربيع تشعل السوشيال ميديا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
نشرت ندى محمود طليقة على ربيع نجم مسرح مصر، صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت ندى محمود بإطلالة ناعمة حازت علي اعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت بجيب جلد تعبان أبيض فى أسود ،ونسقت معه توب أسود .

تركت ندى محمود شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم حاز على اعجاب الكثير.

وتفاعل عدد كبير من متابعي ندى محمود طليقة على ربيع مع الصورة بسبب جمالها فى الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "أنت مولعتيش فى الأنستا بس أنت ولعتي السوشيال ميديا .

وكانت ندى محمود أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن انفصالها من "ربيع" بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.

وقالت ندى محمود طليقة على ربيع فى منشور لها على "إنستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".
بجيب جلد تعبان .... طليقة على ربيع تشعل السوشيال ميديا بجيب جلد تعبان .... طليقة على ربيع تشعل السوشيال ميديا
بجيب جلد تعبان .... طليقة على ربيع تشعل السوشيال ميديا بجيب جلد تعبان .... طليقة على ربيع تشعل السوشيال ميديا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيه الجمال ده.. ساندي فى إطلالة شتوية أنيقة ب جاكيت جلد أسود

بـ ملابس كاجوال | ميرنا نور الدين تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

بداية مختلفة.. شاهد | أسما شريف منير في ظهور جديد بإطلالة ناعمة

جذابة وساحرة.. نانسي عجرم تُشعل انستجرام فى أحدث ظهور

بجيبة قصيرة مشجرة | زوجة كريم فهمى تستعرض أناقتها في حفل عيد ميلاد شقيقه

جاكيت جلد.. مي سليم فى إطلالة شتوية على الانستجرام

ترشيحاتنا

ضربه بـ الشلوت وطعنه بمطواه | طالب الدقهلية المعتدى عليها من زميله فى المدرسة يروى تفاصيل الحادث

بالأبيض.. اسما شريف منير بمكياج صاخب فى أحدث ظهور لها

وفاة نائب الجيزة محمد بدوي دسوقي إثر أزمة قلبية في حفل زفاف ابنته

الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟

صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

بـ الشيفون .. كنزي عمرو دياب تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟