البحث العلمي تواصل تلقي مشروعات التخرج لبرنامج مشروعى بدايتى حتى نهاية ديسمبر

تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استقبال مشروعات التخرج بعد فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى"، لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2019/2020، وذلك للعام السابع على التوالى اعتبارًا من 18 نوفمبر 2019 وحتى 20 ديسمبر 2019.



وتدعم الأكاديمية هذه المبادرة لكونها أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، ومن منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في المجالات التالية:



إنترنت الأشياء

- الذكاء الاصطناعي

– الروبوتات

- تصميم الأثاث

– اللوجستيات

- السيارات الكهربائية

- المواد المركبة

- الفنون والتراث

– السياحة

- تحدي الإعاقة

- الطاقة والمياه

– الزراعة

- تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي

- الاقتصاد الأخضر



ويشمل الدعم لمشروعات التخرج الخاصة بهذه التخصصات ضمن المبادرة أكبر قاعدة طلابية في مصر.



يذكر أن الأكاديمية خلال الأعوام الست السابقة دعمت أكثر من 2000 مشروع بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.

