ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

البحث العلمي تواصل تلقي مشروعات التخرج لبرنامج مشروعى بدايتى حتى نهاية ديسمبر

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
نهلة الشربيني
تواصل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا استقبال مشروعات التخرج بعد فتح باب التقدم لبرنامج "مشروعى بدايتى"، لدعم مشروعات التخرج للعام المالى 2019/2020، وذلك للعام السابع على التوالى اعتبارًا من 18 نوفمبر 2019 وحتى 20 ديسمبر 2019.

وتدعم الأكاديمية هذه المبادرة لكونها أكبر جهة داعمة لمشروعات التخرج في مصر، ومن منطلق إيمانها بدور الشباب، فإنها تقدم الدعم لأفضل المشروعات في المجالات التالية:

إنترنت الأشياء
- الذكاء الاصطناعي
– الروبوتات
- تصميم الأثاث
– اللوجستيات
- السيارات الكهربائية
- المواد المركبة
- الفنون والتراث
– السياحة
- تحدي الإعاقة
- الطاقة والمياه
– الزراعة
- تطبيقات البيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي
- الاقتصاد الأخضر

ويشمل الدعم لمشروعات التخرج الخاصة بهذه التخصصات ضمن المبادرة أكبر قاعدة طلابية في مصر.

يذكر أن الأكاديمية خلال الأعوام الست السابقة دعمت أكثر من 2000 مشروع بقيمة إجمالية 40 مليون جنيه، واستفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تعلن النداء الثالث للشبكات العلمية

البحث العلمي تعلن فتح التقدم بمقترحات لإنشاء شبكات علمية

البحث العلمي تدعو الباحثين المصريين من الداخل والخارج للتقدم في برنامج جسور التنمية

البحث العلمي تعلن تفاصيل الالتحاق ببرنامج مشروعى بدايتى لدعم الخريجين

تعرف على تفاصيل الدعوة الاستثنائية في برنامج جسور التنمية التابع لأكاديمية البحث العلمي

ترشيحاتنا

فرج عامر يكشف سبب ظلم النادي الأهلي إفريقيا

كريم العريبي يكشف سر فوز النجم الساحلي على النادي الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

أضرار تناول البيض يوميا.. يصيبك بمرض السكر

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟

مطلب وحيد لفايلر من لاعبي الأهلي قبل العودة للقاهرة

لعبت دور قوادة.. شيرين رضا تكشف سر موافقتها على تراب الماس |فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى