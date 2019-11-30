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توك شو

عماد الدين حسين: الشروق جريدة غير قاصرة على الرأى الواحد

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
الصحفى عماد الدين
الصحفى عماد الدين حسين
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قسم التوك شو
قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه لا يوجد إنسان معارض دائم أو مؤيد دائم، معتبرا ذلك عبثا، موضحا أن المنطقة العربية تعانى أزمات فى العقود الأخيرة.

وأضاف "حسين" خلال لقاءه بالإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن جريدة "الشروق" جريدة غير معارضة، وعندما ظهرت كانت بهدف تقديم رسالة إنها صحيفة قومية غير حكومية.

وتابع عماد الدين حسين، أن الصحف القومية ليست هى المملوكة للحكومة فقط، لافتا إلى أن الشروق تهم الجمهور، ولم تكن قاصره على الرأى الواحد.

وأكد عماد الدين حسين، أن الصحف من المفترض ألا يكون لها مواقف سياسية، لأن الصحافة تختلف فى دورها عن المنابر الحزبية، وعارضه الكاتب الصحفى ياسر رزق والذى أكد بدوره أن الصحف مواقف ولابد أن يكون لها موقفا ودورا سياسى.
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