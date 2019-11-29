محبط ورفض التعليق على التحكيم | فايلر: مباراة النجم صفحة وانتهت

أكد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر واللاعبون بالإحباط بعد الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي اليوم في تونس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : “سيكون من الأفضل عدم التعليق على التحكيم في مباراة اليوم”.



وأوضح أن الأهلي كان الأفضل فنيا من النجم الساحلي رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط من الدقيقة 12.



وأشار فايلر إلى أن الأهلي كان يواجه فريقا قويا اليوم ،لكن في النهاية الأمر انتهى وعلينا إغلاق صفحة مباراة مباراة النجم والتفكير في القادم.



وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق تعرض لطرد أيمن أشرف بعد أول 12 دقيقة وهو ما انعكس سلبيا على الأداء ورغم ذلك قدم اللاعبون عرضا جيدا في ظل ظروف المباراة.



وأوضح أنه كانت هناك صعوبة في خلق الفرص في مباراة اليوم بسبب الدفاعات المحكمة للفريق المنافس ولكن في الوقت نفسه نجح الأهلي في منع الفريق التونسي من صناعة أي فرص هو الآخر.



