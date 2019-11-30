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برلمان

قافلة مستقبل وطن الطبية تجري الكشف على 245 حالة في سمالوط

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، قافلة طبية متعددة التخصصات، في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، شملت "عيون وباطنة واطفال وجلدية وعظام وانف واذن".

عمل القافلة كان في قرية التوفيقية التابعة لمركز سمالوط، تحت رعاية النائب علاء السبيعى امين الحزب بالمحافظة، واشراف وليد عبد القوى امين التنظيم.

وقال محمد نشأت أمين حزب مستقبل وطن بمركز سمالوط، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 245 حالة، وتم صرف العلاج بالمجان، وعمل نظارات بخصم 50%.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، في مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين.

كما يأتي في إطار المبادرات والفعاليات التي يقوم بها الحزب في جميع المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حياة كريمة.
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