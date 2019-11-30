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توك شو

توفيق عكاشة: مركز دراسات حكم مبارك لم ينتج أي كوادر شبابية.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:09 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لم يكون هناك اهتمام بأمانة الشباب في الحزب الوطني خلال عهد الرئيس الأسبق مبارك، وتم إنشاء مركز الدراسات الوطنية في الفترة الأخيرة من حكم مبارك، ولم ينتج أو يسفر عن شيء.

وأشار "عكاشة" خلال برنامجه "مصر اليوم" المذاع على القناة الفضائية "الحياة"، إلى أن مصر تحتاج أن يكون لديها كوادر وقيادات شابة، مضيفا أن القيادات الشابة هى التى ستكون نجاح الدولة المصرية مستقبلا.

وتابع توفيق عكاشة، أنه لم يكون هناك تصنيف عند اختيار القيادات، معتبرًا أنه من الأفضل أن يكون هناك مجموعة من الأحزاب يصل عددهم إلى 20 حزب، يلعبون دورًا في الحياة السياسية بدلا من وجود ما يزيد عن 100 حزب لا يعرف منهم المصريون إلا حزب الوفد.

وأضاف توفيق عكاشة، أن تضمنت حركة المحافظين الجديدة تعين عدد من القيادات الشابة، وصل عددهم إلى 23 شاب بعضهم من شباب البرنامج الرئاسي، والبعض الآخر من تنسيقية الأحزاب.

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