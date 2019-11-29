ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اخبار الرياضة..black friday في الأهلي.. هجوم وائل جمعة.. المقاولون العرب يتصدر الدوري

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:53 م
نور عادل
اخبار الرياضة..black
ننشر "صدى البلد" على مدار اليوم مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو
حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.


أفسد المباراة .. وائل جمعة يفند أخطاء حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي
هاجم وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حكم مواجهة النادي الأهلي والنجم الساحلي.

خليجي 24 | قطر تهزم اليمن بنصف دستة أهداف
اكتسح منتخب قطر نظيره المنتخب اليمني ، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".
.

black friday في الأهلي | فريق الكرة يسقط في تونس.. واليد يخسر من الزمالك
في يوم أهلاوي أسود وحزين.. شهد اليوم الجمعة أحداث سيئة للقلعة الحمراء بشكل عام.


بيراميدز يؤدي مرانه الأول في نيجيريا .. صور
أدى فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه الأول، اليوم، الجمعة، في مدينة إينوجو النيجيرية استعدادا لمواجهة رينجرز في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


المقاولون العرب يزيح الأهلي عن صدارة الدوري بالفوز على الجونة.. فيديو
حقق فريق المقاولون العرب الفوز على منافسه فريق الجونة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة باستاد عثمان احمد عثمان في اطار الاسبوع السادس بالدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يخوض مرانه الثاني في تونس اليوم

أخبار النادي الأهلي اليوم.. الأحمر طايح في الدوري و500 مشجع في مباراة النجم الساحلي.. وكواليس إصابة ربيعة

المقاولون العرب يزيح الأهلي عن صدارة الدوري بالفوز على الجونة.. فيديو

ترشيحاتنا

400 صورة من الحفل الختامي للدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بالجيزة | صور

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل لقاء النجم الساحلي.. تفاصيل

رضا عبدالعال يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

بعد دخوله المستشفى | تطورات الحالة الصحية لـ محمد فؤاد وموعد خروجه

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين لاعبي الأهلي والنجم الساحلي بعد المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود جريء | شبيهة ياسمين صبرى تتألق فى ختام القاهرة السينمائى

رد فعل مفاجئ لسيدة بعد اكتشاف خيانة خطيبها | شاهد ماذا قامت به

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام القاهرة السينمائى