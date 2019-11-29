اخبار الرياضة..black friday في الأهلي.. هجوم وائل جمعة.. المقاولون العرب يتصدر الدوري

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو
حقق فريق النجم الساحلى الفوز على حساب منافسه النادي الأهلي بهدف دون رد بالمباراة التي اقيمت باستاد رادس في اولى جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.
أفسد المباراة .. وائل جمعة يفند أخطاء حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي
هاجم وائل جمعة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حكم مواجهة النادي الأهلي والنجم الساحلي.
خليجي 24 | قطر تهزم اليمن بنصف دستة أهداف
اكتسح منتخب قطر نظيره المنتخب اليمني ، بسداسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج "خليجي 24".
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black friday في الأهلي | فريق الكرة يسقط في تونس.. واليد يخسر من الزمالك
في يوم أهلاوي أسود وحزين.. شهد اليوم الجمعة أحداث سيئة للقلعة الحمراء بشكل عام.
بيراميدز يؤدي مرانه الأول في نيجيريا .. صور
أدى فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه الأول، اليوم، الجمعة، في مدينة إينوجو النيجيرية استعدادا لمواجهة رينجرز في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
المقاولون العرب يزيح الأهلي عن صدارة الدوري بالفوز على الجونة.. فيديو
حقق فريق المقاولون العرب الفوز على منافسه فريق الجونة بهدفين دون رد بالمباراة التي جمعتهم اليوم الجمعة باستاد عثمان احمد عثمان في اطار الاسبوع السادس بالدوري الممتاز.