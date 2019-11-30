تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " بطاطس مشوية بالجبنة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد ،يجعل جميع أفراد الأسرة يفضل تناولها .
مقادير بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس قاورمة مسلوقة
جبنة مبشورة
زيت زيتون
ثوم مفروم
بابريكا
بقدونس مفروم
طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة
* تقطع البطاطس نصفين
* تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم
* تشوح على النار لتأخذ لونا
* توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة
* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة
* تقدم ساخنة
مقادير بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس قاورمة مسلوقة
جبنة مبشورة
زيت زيتون
ثوم مفروم
بابريكا
بقدونس مفروم
طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة
* تقطع البطاطس نصفين
* تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم
* تشوح على النار لتأخذ لونا
* توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة
* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة
* تقدم ساخنة