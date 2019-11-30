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مرأة

طريقة عمل بطاطس مشوية بالجبنة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
بطاطس مشوية بالجبنة
بطاطس مشوية بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " بطاطس مشوية بالجبنة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد ،يجعل جميع أفراد الأسرة يفضل تناولها .

مقادير بطاطس مشوية بالجبنة

بطاطس قاورمة مسلوقة
جبنة مبشورة
زيت زيتون
ثوم مفروم
بابريكا
بقدونس مفروم

طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة

* تقطع البطاطس نصفين

* تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم

* تشوح على النار لتأخذ لونا

* توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة

* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة

* تقدم ساخنة
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