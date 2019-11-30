تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل " بطاطس مشوية بالجبنة " بمذاق لا يقاوم وشكل جديد ،يجعل جميع أفراد الأسرة يفضل تناولها .



مقادير بطاطس مشوية بالجبنة



بطاطس قاورمة مسلوقة

جبنة مبشورة

زيت زيتون

ثوم مفروم

بابريكا

بقدونس مفروم



طريقة تحضير بطاطس مشوية بالجبنة



* تقطع البطاطس نصفين



* تتبل بملح وفلفل وبابريكا وزيت زيتون وثوم مفروم



* تشوح على النار لتأخذ لونا



* توضع في صينية فرن ويرش عليها البقدونس والجبنة المبشورة



* تدخل فرنا ساخنا حتى تذوب الجبنة



* تقدم ساخنة