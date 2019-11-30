اهم الأخبار.. جدل بسبب مقترح إلغاء محاكم الأسرة.. black friday في النادي الأهلي.. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد.. مراجعة أسعار المحروقات يناير المقبل

نشر موقع صدى البلد الإخباري عدد من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي:
اخبار البرلمان| جدل بسبب مقترح إلغاء محاكم الأسرة.. وتحرك عاجل بشأن الحد الأدنى للأجور
black friday في الأهلي | فريق الكرة يسقط في تونس.. واليد يخسر من الزمالك
في يوم أهلاوي أسود وحزين.. شهد اليوم الجمعة أحداثا سيئة للقلعة الحمراء بشكل عام.
البداية كانت مع خسارة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي من الزمالك 20-22 ليواصل العقدة البيضاء في تلك اللعبة.
شيرين رضا لـ صدى البلد: اتعذبت في فيلم الفيل الأزرق .. فيديو
عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى
أعلن طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن دخول النجم إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.
تحليل| الدولار يتوقف عن التراجع والذهب يخسر 23 جنيها خلال نوفمبر
شهد شهر نوفمبر تباينا في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية وكذا أسعار الذهب في مصر، حيث نجح سعر الدولار في الاستقرار أمام الجنيه منذ بداية الشهر متراجعا بشكل طفيف حوالي 3 قروش بنهاية نوفمبر الجاري.
مفاجأة.. الشرطة البريطانية قتلت إرهابي جسر لندن بعد ضبطه | شاهد
أطلق رجال الشرطة البريطانية النار على رجل مسلح بسكين هاجم بها المارة قرب جسر لندن بالعاصمة البريطانية، وأصاب خمسة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا برصاصاتها.
كيف ستتم مراجعة أسعار المحروقات يناير المقبل .. النواب يجيب
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على انخفاض أسعار النفط عالميًا 1%، ومدى تأثيره على التقييم الربع سنوي لأسعار المحروقات محليًا، بقوله: "انخفاض أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، يقارب إلى حد كبير سعره قبل تقييم أكتوبر الماضي".
غدا | آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من التموين
تختتم مكاتب التموين في مختلف أنحاء الجمهورية غدا السبت تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، حيث إنه اخر موعد لتلقي التظلمات.
150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد النجوم الى السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية؛ لحضور الحفل الختامي للدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم المذيعة مفيدة شيحة، والفنان الشاب يوسف عثمان، ولا يزالون يستمرون في التوافد.
ختام مهرجان القاهرة.. خوان مانويل جارسيا تريفينا أحسن ممثل عن فيلم أنا لم أعد هنا
فاز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.
الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ27 والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.
اخبار البرلمان| جدل بسبب مقترح إلغاء محاكم الأسرة.. وتحرك عاجل بشأن الحد الأدنى للأجور
black friday في الأهلي | فريق الكرة يسقط في تونس.. واليد يخسر من الزمالك
في يوم أهلاوي أسود وحزين.. شهد اليوم الجمعة أحداثا سيئة للقلعة الحمراء بشكل عام.
البداية كانت مع خسارة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي من الزمالك 20-22 ليواصل العقدة البيضاء في تلك اللعبة.
شيرين رضا لـ صدى البلد: اتعذبت في فيلم الفيل الأزرق .. فيديو
عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، وتحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
ادعوا له .. تدهور الحالة الصحية لـ محمد فؤاد ونقله إلى المستشفى
أعلن طاهر فؤاد (ابن عم النجم محمد فؤاد)، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن دخول النجم إلى أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية.
تحليل| الدولار يتوقف عن التراجع والذهب يخسر 23 جنيها خلال نوفمبر
شهد شهر نوفمبر تباينا في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية وكذا أسعار الذهب في مصر، حيث نجح سعر الدولار في الاستقرار أمام الجنيه منذ بداية الشهر متراجعا بشكل طفيف حوالي 3 قروش بنهاية نوفمبر الجاري.
مفاجأة.. الشرطة البريطانية قتلت إرهابي جسر لندن بعد ضبطه | شاهد
أطلق رجال الشرطة البريطانية النار على رجل مسلح بسكين هاجم بها المارة قرب جسر لندن بالعاصمة البريطانية، وأصاب خمسة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا برصاصاتها.
كيف ستتم مراجعة أسعار المحروقات يناير المقبل .. النواب يجيب
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على انخفاض أسعار النفط عالميًا 1%، ومدى تأثيره على التقييم الربع سنوي لأسعار المحروقات محليًا، بقوله: "انخفاض أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين، يقارب إلى حد كبير سعره قبل تقييم أكتوبر الماضي".
غدا | آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من التموين
تختتم مكاتب التموين في مختلف أنحاء الجمهورية غدا السبت تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، حيث إنه اخر موعد لتلقي التظلمات.
150 صورة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
توافد النجوم الى السجادة الحمراء بدار الأوبرا المصرية؛ لحضور الحفل الختامي للدورة الـ 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من بينهم المذيعة مفيدة شيحة، والفنان الشاب يوسف عثمان، ولا يزالون يستمرون في التوافد.
ختام مهرجان القاهرة.. خوان مانويل جارسيا تريفينا أحسن ممثل عن فيلم أنا لم أعد هنا
فاز الممثل خوان مانويل جارسيا تريفينا، بطل فيلم "أنا لم أعد هنا" إخراج فرناندو فرياس، بجائزة أحسن ممثل، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 41 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.
الأوقاف: مليون جنيه جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
أعلن د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ27 والتي ستعقد بالقاهرة في الفترة من 8 إلى 13 فبراير 2020م.