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أخبار العالم

الخارجية الكويتية تدين حادث الطعن في بريطانيا

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 11:59 م
صدى البلد
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أ ش أ
‏أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث الطعن الذي وقع اليوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، وراح ضحيته قتيلان وعدد من الجرحى.

‏وشدد المصدر - في بيان صحفي - على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا دعم الكويت للاجراءات التي تتخذها بريطانيا للحفاظ على أمنها.‏

كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
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