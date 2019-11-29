الخارجية الكويتية تدين حادث الطعن في بريطانيا

‏أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث الطعن الذي وقع اليوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، وراح ضحيته قتيلان وعدد من الجرحى.



‏وشدد المصدر - في بيان صحفي - على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا دعم الكويت للاجراءات التي تتخذها بريطانيا للحفاظ على أمنها.‏



كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.