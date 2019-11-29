الخارجية الكويتية تدين حادث الطعن في بريطانيا

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث الطعن الذي وقع اليوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن، وراح ضحيته قتيلان وعدد من الجرحى.
وشدد المصدر - في بيان صحفي - على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا دعم الكويت للاجراءات التي تتخذها بريطانيا للحفاظ على أمنها.
كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وشدد المصدر - في بيان صحفي - على موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا دعم الكويت للاجراءات التي تتخذها بريطانيا للحفاظ على أمنها.
كما أعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.