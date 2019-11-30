قضايا ساخنة تشهدها المحاكم اليوم.. الحكم على الهارب محمد لنصبه على شركة.. دعوى إقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

الحكم على الهارب محمد لنصبه على شركة

دعوى إقالة وزير السياحة لعدم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة

الطعن على حكم وقف برنامج "الزمالك اليوم"





تشهد ساحات المحاكم، اليوم، عددا من القضايا الساخنة حيث تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، الحكم على المتهم محمد علي "المقاول الهارب"، فى الجنحة المباشرة المقامة ضده من شركة ستايل للديكور، والتى تتهمه بالنصب عليهم والاستيلاء على 11 مليون جنيه.





وأقام المحامي سمير صبرى، بصفته وكيلًا عن شركة ستايل للديكور، جنحة نصب ضد مقاول الشائعات الهارب فى إسبانيا، وحملت رقم 7135 لسنة 2019، جنح القاهرة الجديدة.





وقال فى صحيفة دعواه، إن المتهم أوهم الشركة (المجنى عليها)، أنه يمتلك إحدى كبرى الشركات التى تعمل فى مجال المقاولات، وأُسند إليه عمليات فى مشروعات كبيرة تابعة لإحدى الجهات السيادية، واستطاع بهذا الأسلوب من الاحتيال والنصب التوصل لإبرام عقدى مقاولة من الباطن أولهما مؤرخ 7 يونيو 2017 و 30 أكتوبر 2017.





وأنهت الشركة (المجنى عليها) كل الأعمال المسندة إليها، وسلمتها بالفعل للمتهم محمد على، والذى بدوره وعد بسداد كل مستحقاته عن العقدين، والتى بلغ مقدارها 11 مليونا و765 ألفا و668 جنيها، فور تقاضيه كل مستحقاته من الجهة السيادية التي أسندت إليه الأعمال، وفجأة اتضح للشركة المجني عليها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من جانب "محمد على"، حيث اكتشفت أنه تحصل على كل مستحقات الشركة المجني عليها من تلك الجهة التى أدعى أنه يتعامل معها وبالكامل، وعندما تحقق تأكد من علم الشركة المجنى عليها بأنها وقعت ضحية نصب هى وشركات أخرى، فر هاربًا للخارج وظهر فى صورة المعارض من إسبانيا حيث مكان هروبه.





وتمسكت الشركة (المجنى عليها) بتطبيق أحكام المادة 336 من قانون العقوبات، وقدم "صبرى" المستندات المؤيدة لدعواه.





وتصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الحكم على متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والمعروفة بـ "خلية الوراق الثانية".





وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسس المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم من أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة، استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.





وشرع المتهمان وثالث متوفى فى قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.





تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدى الشناوي.





وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.





وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها.





وأسندت النيابة إلى باقى المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.





وتصدر محكمة جنح مدينة نصر، الحكم فى محاكمة سيدة و5 فتيات، وذلك عقب القبض عليهن أثناء ممارستهن الرذيلة، مع مجموعة من الرجال من راغبى المتعة الحرام، داخل نادى صحى..





البداية كانت بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب مفادها إدارة سيدة نادى صحى بشارع عباس العقاد بمدينة نصر بأعمال منافية للآداب واستقطاب راغبى المتعة الحرام.





ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وقيام المتهمة باستقطاب السيدات الساقطات وتقديمهن لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية تقتسمها معهن، وداهمت قوة من رجال المباحث النادى الصحى وألقى القبض على المتهمة وبصحبتها 5 ساقطات وأحد راغبى المتعة الحرام، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإغلاق المكان بعد جرد محتوياته.





وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم فى الدعوى المقامة من حسين المطعنى، ورمضان عبد التواب وحنان جورج، المحامون، والتى طالبوا فيها بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإقالة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ومجدى شلبى، رئيس لجنة الحج والعمرة، لرفضهم تنفيذ حكم إلغاء ضوابط العمرة الصادر من دائرة الاستثمار والمتضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، وأخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى.





اختصمت الدعوى التى حملت رقم 45584 لسنة 73ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وزيرة السياحة رانيا المشاط، مجدى شلبى، رئيس لجنة الحج، بصفتهم.





وذكرت الدعوى، أن المدعين حصلوا على حكم بات ونهائى من دائرة الاستثمار بمجلس الدولة متضمن إلغاء الضوابط، التى أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة، والتى أخصها فرض رسوم على من سبق لهم أداء العمرة مقدارها 2000 ريـال سعودى، وقام الطالب بتقديم الصيغة التنفيذية للحكم المذكور لتنفيذه إلا أنهم فوجئوا أن هذه المطالبة لم تحرك للوزارة ساكنا، مما يثبت فى حقهم القصد الجنائى فى عدم تنفيذ الحكم، مما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى.





وتنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، طعن رئيس نادي الزمالك لوقف الحكم المتضمن تأييد قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج الزمالك اليوم، والمذاع على قناة المحور الفضائية.





وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، قضت برفض الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، وأيدت القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.





وأصدر المجلس الأعلى للإعلام بيانًا تضمن "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور، وألزم القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيه مصري كغرامة.





وتنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، برئاسة المستشار حسن شلال، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، والمقيدة تحت رقم 21874 لسنة 71 قضائية، والتى طالب فيها بإصدار قرار يلغي القرار الجمهوري رقم 34 لسنة 2006، والذي صدر بمنح محمد البرادعي قلادة النيل.





ونص محمود في دعواه، أن الرئيس الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية دون أن يقدم أي خدمات جليلة للوطن، مضيفا أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات.



