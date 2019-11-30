أخبار الزمالك اليوم.. فوز على الأهلي مفاجأة من الاتحاد الأفريقى قبل مباراة مازيمبى

الزمالك يهزم الأهلي في كرة اليد 22-20 في دوري المحترفين
حقق فريق يد الزمالك، فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 22-20، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى صالة 5 أكتوبر الدولية، في ختام المرحلة الاولى لدوري اليد للمحترفين.
الزمالك بـ الزي البديل فى لقاء مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا
أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الاخضر.
حمادة أنور ينوب عن الزمالك بالاجتماع الفني لمواجهة مازيمبي
يحضر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالكونغو، وأحمد زاهر المدير الإداري، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها على ملعب مازيمبي الساعة الثالثة من عصر غدٍ، السبت.
الأمطار تفاجئ لاعبي الزمالك قبل لقاء مازيمبي
تفاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة في الكونغو.
كاف يثير قلق الزمالك بتغيير حكم مباراة مازيمبي فجأة
فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.
حقق فريق يد الزمالك، فوزا مهما على الأهلي بنتيجة 22-20، في اللقاء الذي جمع الفريقين فى صالة 5 أكتوبر الدولية، في ختام المرحلة الاولى لدوري اليد للمحترفين.
الزمالك بـ الزي البديل فى لقاء مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا
أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومازيمبي الكونغولي الذي أقيم مساء اليوم بملعب مازيمبي عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الاخضر.
حمادة أنور ينوب عن الزمالك بالاجتماع الفني لمواجهة مازيمبي
يحضر حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رئيس بعثة فريق الكرة الأول بالكونغو، وأحمد زاهر المدير الإداري، الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي، والمقرر إقامتها على ملعب مازيمبي الساعة الثالثة من عصر غدٍ، السبت.
الأمطار تفاجئ لاعبي الزمالك قبل لقاء مازيمبي
تفاجأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بهطول أمطار غزيرة اليوم الجمعة في الكونغو.
كاف يثير قلق الزمالك بتغيير حكم مباراة مازيمبي فجأة
فوجئت بعثة الزمالك فى الكونغو بتغيير حكم لقاء فريقها أمام مازيمبى حيث تواجد طاقم تحكيم جديد بقيادة المالي كيتا محمدو لإدارة مباراة الفريقين بدلا من الجابوني إيريك أوتوجو كاستان الذي كان مقررًا أن يدير المباراة الأمر الذي أصاب البعثة بالقلق والاستياء.