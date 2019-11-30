علاء مرسي: سائقو الأتوبيسات كانوا يحاسبون علاء ولى الدين بتذكرتين.. شاهد

تحدث الفنان علاء مرسي، عن علاقته بالفنان الراحل علاء ولي الدين، الذي شارك في غسله، مشيرا إلى أن وفاته كسرته.



وقال مرسي خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية mbc مصر: "علاء كان ناصحا دائما لي، وكان يقول لي أنت بتتكلم بصراحة كتير وهذا ليس صحيحًا، في حين أنه كان أكثر مني في ذلك".



وتابع: "علاء لما توفى الود وحلقة الوصل بينا مشيت، ولا أنسى له ضحكه في الأزمات ومواقفه مع الناس وكان يقرأ الناس جيدًا".



وأكمل: "أنا لست أكيلًا ، لكن الراحل علاء ولى الدين كان ذلك وكان يأكل 28 سندوتشا في الشارع"، وحكى موقف كوميدي له مع علاء ولي الدين بعد سقوطه من الأتوبيس، مؤكدًا أنه عند سقوطه دخلت في نوبة ضحك عليه.



ولفت إلى أن سائقي الأتوبيسات لم يوافقوا في الكثير من الأحيان على أن يستقل سياراتهم وكانوا يحاسبونه بشخصين.



وأشار إلى أن علاء كان يشعر بوقت وفاته ويقول لي: "هتسمعوا خبر عظيم قريب الدنيا هتهتز قريب"، وفعلًا خبر وفاته هز كل البيوت في مصر، لأنه ترك أثرا في كل بيت.