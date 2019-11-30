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اقتصاد

189.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 5.51 %من إجمالى تعاملات البورصة الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.41 %و العرب على 3.7 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 189.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 127.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 0.67 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 2.24 %و سجل العرب 8.8 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 9.263,2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 5.845 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام
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