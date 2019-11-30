اليوم.. آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من التموين

تختتم مكاتب التموين في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم السبت تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية، حيث إنه اخر موعد لتلقي التظلمات.



كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن عن مد الوزارة فترة تلقي تظلمات أصحاب البطاقات التموينية ممن تم رفع أسمائهم من استحقاق الدعم التمويني إلى نهاية نوفمبر الجاري، بعد انتهاء الفترة الممنوحة بحلول أكتوبر الماضي.



قال " المصيلحي" في تصريحات له، إن ذلك القرار لإعطاء مرونة لأصحاب البطاقات من مستحقي الدعم التمويني و اعادتهم للمنظومة.



أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن تلك التوجيهات تتوافق مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية الفئات المستحقة للرعاية و وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، موضحا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت تعليماتها لمكاتبها ومديرياتها التابعة علي مستوي الجمهورية باستقبال كافة التظلمات التي يقدمها المواطنين.



قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة في تصريحات له ، إنه يجري استمرار صرف الدعم لأصحاب البطاقات بما فيهم الذين ظهرت لهم رسالة إخطار بالاستبعاد حتى تتبين أحقية مقدم التظلم من عدمه.



وذكر أنه لا يوجد موعد محدد للحذف أو الاستبعاد دون التأكد من حقيقة التظلمات، موضحا أن عمليات قبول التظلمات مستمرة علي مستوي المديريات ومكاتب التموين التابعة.