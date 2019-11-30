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أخبار العالم

الجيش السوري يحبط هجوما لجبهة النصرة في ريف إدلب الشرقي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أحبط الجيش السوري، يوم الجمعة، هجوما نفذه مسلحو تنظيم "جبهة النصرة" باتجاه مواقع القوات الحكومية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الجمعة، إن "اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين وحدات الجيش وإرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لهم والتي استقدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز بريف إدلب الشرقي".

وأوضحت الوكالة أن وحدات الجيش العاملة على المحور "أحبطت الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين تحقيق أي خرق باتجاه النقاط العسكرية"، كما تمكنت القوات الحكومية من تدمير دبابتين وآليات أخرى لهم.
وتمثل إدلب معقلا أخيرا للتشكيلات المسلحة في سوريا على رأسها تنظيم "هيئة تحرير الشام" ("جبهة النصرة" سابقا)، والتي تتهمها الحكومة السورية بشن هجمات مستمرة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في المنطقة.
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