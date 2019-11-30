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منوعات

بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:04 ص
صدى البلد
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هدير علاء
نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يرصد اللحظة التي نشب فيها شجار عنيف داخل أحد المولات التجارية في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية على نحو مفاجئ خلال فعاليات الـ"Black Friday" أو "الجمعة السوداء"، والتي غالبًا ما يُشار إليها في العالم العربي باسم "الجمعة البيضاء".

وأفادت الصحيفة بأن ذلك الشجار قد نشب بين ثلاثة من المتسوقين خارج أحد المحلات بالمول في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وكما يتضح من خلال الفيديو، فقد تسبب ذلك الشجار في حالة من الفوضى والذعر داخل المول، وحاول المتسوقون الابتعاد قدر الإمكان، في حين تدخل عدد من الأشخاص لمحاولة فض الشجار. وتمت مشاركة الفيديو الخاص بالواقعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث لاقى رواجًا كبيرًا، ولم يتضح السبب الذي أدى إلى الشجار في الأساس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك الشجار نشب في أكثر أيام التسوق ازدحامًا في السنة، والذي يقبل خلاله المتسوقون على المتاجر بشكل كثيف من أجل الاستفادة من الخصومات والتخفيضات على السلع المختلفة.

وكذلك نشرت الصحيفة مجموعة من الصور التي ترصد فعاليات الـ"Black Friday" من مناطق مختلفة حول العالم، من بينها على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرازيل.

وأوضحت أن الآلاف قد اصطفوا خارج أحد المتاجر الشهيرة بمدينة "نيويورك" الأمريكية، بالرغم من الطقس البارد، وانتظروا حتى يفتح المتجر أبوابه مساء يوم الخميس، وبمجرد أن فُتحت أبواب المتجر، اندفع المتسوقون إلى الداخل للاستفادة من الخصومات قدر الإمكان.

وفي بريطانيا، فقد بدأ المتسوقون يصطفون خارج المتاجر منذ الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة من أجل تخفيضات الـ"Black Friday"، لكن بعض المتاجر شهدت في الوقت ذاته إقبالًا بطيئًا في بداية اليوم، حيث فضل البعض التسوق عبر الإنترنت بدلًا من التوجه إلى المتاجر.

بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
بسبب الـBlack Friday.. شجار داخل مول تجاري.. وإقبال كثيف على الشراء
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