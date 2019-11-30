سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-11-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت 30-11-2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه، حسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.



وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم السبت 30-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم شراء 17.76 وبيع 17.78جنيه .



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.86 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .



سعر اليوان الصينى



سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.

