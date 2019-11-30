سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-11-2019

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت 30-11-2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه، حسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.
وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم السبت 30-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم شراء 17.76 وبيع 17.78جنيه .
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.86 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.
وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم السبت 30-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية:
سعر الدولار والعملات الأجنبية:
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم شراء 17.76 وبيع 17.78جنيه .
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.86 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.