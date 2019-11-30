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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 30-11-2019

السبت 30/نوفمبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، السبت 30-11-2019 فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه، حسب أخر تحديث للموقع الرسمي للبنك.

وسنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم السبت 30-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، شراء 16.06، وبيع 16.18جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم شراء 17.76 وبيع 17.78جنيه .

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، فقد سجل شراء 20.73 وبيع 20.86 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم​ شراء 16.07 وبيع 16.18جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، فقد سجل شراء 14.66 وبيع 14.76 جنيه .

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، شراء 2.28 وبيع 2.29 جنيه.
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