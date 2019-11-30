تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والطاقة اللازمة للقيام بالمزيد من المجهود ومتطلبات الحياة .





مقادير مكرونة بالاسكالوب :

1 كيس مكرونة شرائط مسلوقة في ماء مملح

نصف كيلو لحمة اسكالوب شرائح

نصف لتر كريمة طبخ

2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح فلفل أسود حسب الرغبة

1 و نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة بصل مبشور

3 بصل شرائح

جبنة موتزاريلا شرائح

جبنة شيدر مبشورة

2 ملعقة كبيرة دقيق



طريقة تحضير مكرونة بالاسكالوب



* تشوح اللحمة في الزيت على النار



* يضاف البصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود والكريمة والدقيق



* تخلط المكرونة مع خليط الكريمة واللحمة وتوضع في بايركس



* يضاف الجبن على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج