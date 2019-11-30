تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والطاقة اللازمة للقيام بالمزيد من المجهود ومتطلبات الحياة .
مقادير مكرونة بالاسكالوب :
1 كيس مكرونة شرائط مسلوقة في ماء مملح
نصف كيلو لحمة اسكالوب شرائح
نصف لتر كريمة طبخ
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح فلفل أسود حسب الرغبة
1 و نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة بصل مبشور
3 بصل شرائح
جبنة موتزاريلا شرائح
جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة دقيق
طريقة تحضير مكرونة بالاسكالوب
* تشوح اللحمة في الزيت على النار
* يضاف البصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود والكريمة والدقيق
* تخلط المكرونة مع خليط الكريمة واللحمة وتوضع في بايركس
* يضاف الجبن على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
مقادير مكرونة بالاسكالوب :
1 كيس مكرونة شرائط مسلوقة في ماء مملح
نصف كيلو لحمة اسكالوب شرائح
نصف لتر كريمة طبخ
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح فلفل أسود حسب الرغبة
1 و نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة بصل مبشور
3 بصل شرائح
جبنة موتزاريلا شرائح
جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة دقيق
طريقة تحضير مكرونة بالاسكالوب
* تشوح اللحمة في الزيت على النار
* يضاف البصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود والكريمة والدقيق
* تخلط المكرونة مع خليط الكريمة واللحمة وتوضع في بايركس
* يضاف الجبن على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج