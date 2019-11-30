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طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل مكرونة بالاسكالوب بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي يمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية والطاقة اللازمة للقيام بالمزيد من المجهود ومتطلبات الحياة .


مقادير مكرونة بالاسكالوب :
1 كيس مكرونة شرائط مسلوقة في ماء مملح
نصف كيلو لحمة اسكالوب شرائح
نصف لتر كريمة طبخ
2 ملعقة كبيرة كزبرة وبقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة زنجبيل
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح فلفل أسود حسب الرغبة
1 و نصف ملعقة صغيرة بودرة ثوم
2 فص ثوم مهروس
2 ملعقة كبيرة بصل مبشور
3 بصل شرائح
جبنة موتزاريلا شرائح
جبنة شيدر مبشورة
2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير مكرونة بالاسكالوب

* تشوح اللحمة في الزيت على النار

* يضاف البصل والثوم والتوابل والملح والفلفل الأسود والكريمة والدقيق

* تخلط المكرونة مع خليط الكريمة واللحمة وتوضع في بايركس

* يضاف الجبن على الوجه وتوضع في الفرن حتى تمام النضج
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