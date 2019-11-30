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رياضة

نجم المقاولون: استحقينا الفوز على الجونة والنحاس لديه دائما خطط بديلة..فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:51 ص
محمد سالم، لاعب المقاولون
محمد سالم، لاعب المقاولون العرب
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حسن العمدة
قال محمد سالم، لاعب المقاولون العرب، إن الفريق قدم أداء جيد أمام فريق الجونة والتي انتهت بالفوز بهدفين دون رد وأقيمت ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتابع سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق استحق الفوز على الجونة، ونجح في تسجيل هدفي المباراة وتصدر الفريق مسابقة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة.

وأضاف محمد سالم أن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون يضع أكثر من سيناريو للمباراة التي يخوضها الفريق حتى يستطيع الفريق أن يحقق الفوز، وتم تدريب اللاعبين على خوض المباراة في أكثر من مركز.

وكشف محمد سالم أن الكابتن حسن شحاتته عندما كان يتولى تدريب فريق المقاولون العرب كان يطلق عليه لقب «جدو» لأنه كان يسجل في المباريات التي يخوضها.
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