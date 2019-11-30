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رياضة

نجم الأهلى يصف أحمد فتحى بـ "ميلنر" و يشيد به فى لقاء النجم.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث وليد صلاح الدين لاعب فريق الكرة بالأهلي الأسبق، عن أداء أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء خلال مباراة اليوم أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى في المجموعة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف على يد النجم الساحلي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "أحمد فتحي مهما كان أداءه سيعطيك المجهود الوفير واللعب بحماس والركض وعمل جبهات، أي مدرب يتمنى أن يكون هناك 7 لاعبين في فريقه مثله".

وأضاف: "أحمد فتحي يذكرني بـ ميلنر قائد ليفربول، الذي يلعب في كل المراكز".

وأوضح: "أتمنى ألا تكون العصبية انتابت أحمد فتحي بعد المباراة، فدوره هو حماية اللاعبين الصغار مثل حسين الشحات ورمضان صبحي، إذا انفعلوا".

واختتم: "هذا دور اللاعبين الكبار، وهو حماية الصغار، لأنه لو حدث شيء لقدر الله، الاتحاد الإفريقي سيتخذ عقوبات قوية ضد لاعبي الأهلي، ربنا يستر وتكون المشكلة بعد المباراة انتهت وألا يحدث شيء".
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