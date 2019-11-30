ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان: الهلال ليس قويا.. ولا بديل للأهلي عن الفوز

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:11 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن مباراة الهلال ستكون هامة للفريق في مشواره الإفريقي.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة الهلال مهمة للأهلي ولا بديل عن الفوز، الفريق ليس قويا لكنه صعب بملعبه".

وأكمل : "مازال هناك 5 جولات، ولكي يصعد يجب أن ينتصر في جميع المباريات بملعبه وحصد 10 نقاط على الأقل".

وحقق النجم الساحلي انتصارًا هامًا على حساب ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي ، في مباراة شهدت طرد لمدافع الفريق أيمن أشرف.

وفي المباراة الأخرى ،انتصر نادي الهلال السوداني على بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بأم درمان، ليحقق الفريق السوداني أول انتصاراته في دور المجموعات هذا الموسم.

ويستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي الهلال في الجولة الثانية، بينما يحل نادي النجم ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي .

ويرصد لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى:

المركز الأول: الهلال السوداني : 3 نقاط

المركز الثاني : النجم الساحلي : 3 نقاط

المركز الثالث: بلاتينيوم : 0 نقطة

المركز الرابع : النادي الأهلي : 0 نقطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: الأهلي يواجه النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والزمالك ضد مازيمبي

مرتجي والجارحي والسفير المصري بـ تونس يدعمون الأهلي أمام النجم الساحلي

الأهلي يخسر أمام النجم الساحلي بدور المجموعات بهدف | فيديو

مجموعة الأهلي | الهلال السوداني يفوز على بلاتينيوم زيمبابوي ويتصدر

دوري أبطال إفريقيا | ترتيب مجموعة الأهلي | الاحمر يتذيل

ترشيحاتنا

صحية بامتياز .. ماذا يحدث للجسم عند تناول فاكهة الكاكا

الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

التحكيم الافريقى يتصدر تويتر .. وجماهير الأهلي غاضبة

اليوم الحكم على الهارب محمد علي بتهمة النصب.. استولى على 11 مليون جنيه

خطة في منتهى الذكاء.. الشرطة تفشل في ضبط مجرمين بسبب زحام البلاك فرايداي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟