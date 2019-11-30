طارق سليمان: الهلال ليس قويا.. ولا بديل للأهلي عن الفوز

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن مباراة الهلال ستكون هامة للفريق في مشواره الإفريقي.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مباراة الهلال مهمة للأهلي ولا بديل عن الفوز، الفريق ليس قويا لكنه صعب بملعبه".



وأكمل : "مازال هناك 5 جولات، ولكي يصعد يجب أن ينتصر في جميع المباريات بملعبه وحصد 10 نقاط على الأقل".



وحقق النجم الساحلي انتصارًا هامًا على حساب ضيفه النادي الأهلي بهدف نظيف أحرزه ياسين الشيخاوي ، في مباراة شهدت طرد لمدافع الفريق أيمن أشرف.



وفي المباراة الأخرى ،انتصر نادي الهلال السوداني على بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي أقيمت بأم درمان، ليحقق الفريق السوداني أول انتصاراته في دور المجموعات هذا الموسم.



ويستضيف النادي الأهلي، نظيره نادي الهلال في الجولة الثانية، بينما يحل نادي النجم ضيفًا على بلاتينيوم الزيمبابوي .



ويرصد لكم صدى البلد جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى:



المركز الأول: الهلال السوداني : 3 نقاط



المركز الثاني : النجم الساحلي : 3 نقاط



المركز الثالث: بلاتينيوم : 0 نقطة



المركز الرابع : النادي الأهلي : 0 نقطة