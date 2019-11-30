محمد يوسف: النادي الأهلي بيتي ومستعد أخدمه في أي وقت

أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي أنه مستعد لخدمة الشياطين الحمر في أي وقت وفي أي منصب.



وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية:"النادي الأهلي بيتي، ومسئولي النادي الأهلي لا توجد بيني وبينهم شروط، تربيت في النادي الأهلي منذ كان عمري 10 سنوات، أعتبره مكاني، إذا احتاجوني في شيء أو طلبوا رأيي ، لا أتاخر عن النادي الأهلي، مستعد أخدمه في أي وقت."



وأضاف يوسف:"الكثير تحدثوا معي عندما قبلت تولي منصب المدرب العام، وأبدوا دهشتهم من هذا القرار، لكن النادي الأهلي هو من أتاح لي الفرصة لأكون مديرًا فنيًا، بكل تأكيد السوشيال ميديا لها تأثير كبير في القرارات الخاصة بكرة القدم الآن، وبعض الإدارات تتأثر بذلك الأمر ، لكن إدارة النادي الأهلي الأكثر نجاحًا فيما يخص هذا الشأن."



وكان محمد يوسف آخر مدرب جلب للنادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 ، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في النهائي.