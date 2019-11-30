ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد يوسف: النادي الأهلي بيتي ومستعد أخدمه في أي وقت

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:21 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
Advertisements
إسماعيل محمود
أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي أنه مستعد لخدمة الشياطين الحمر في أي وقت وفي أي منصب.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية:"النادي الأهلي بيتي، ومسئولي النادي الأهلي لا توجد بيني وبينهم شروط، تربيت في النادي الأهلي منذ كان عمري 10 سنوات، أعتبره مكاني، إذا احتاجوني في شيء أو طلبوا رأيي ، لا أتاخر عن النادي الأهلي، مستعد أخدمه في أي وقت."

وأضاف يوسف:"الكثير تحدثوا معي عندما قبلت تولي منصب المدرب العام، وأبدوا دهشتهم من هذا القرار، لكن النادي الأهلي هو من أتاح لي الفرصة لأكون مديرًا فنيًا، بكل تأكيد السوشيال ميديا لها تأثير كبير في القرارات الخاصة بكرة القدم الآن، وبعض الإدارات تتأثر بذلك الأمر ، لكن إدارة النادي الأهلي الأكثر نجاحًا فيما يخص هذا الشأن."

وكان محمد يوسف آخر مدرب جلب للنادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013 ، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في النهائي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بني سويف: لا نخشى الأهلي.. ومستعدون للمفاجأة في كأس مصر

ترشيحاتنا

طارق سليمان: الحكم تحامل على الأهلي.. والنجم سيخسر بنتيجة كبيرة في مصر

أستاذ أدب روسي: تولستوى كان له طفل غير شرعى من علاقة مع فلاحة.. فيديو

محمد يوسف: النادي الأهلي بيتي ومستعد أخدمه في أي وقت

محبط ورفض التعليق على التحكيم | فايلر: مباراة النجم صفحة وانتهت

ناصر عباس: طرد أيمن أشرف أمام النجم غير صحيح لهذا السبب

شوية عوانس | شيرين عبد الوهاب تستفز النساء مجددا..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلد تعبان... طليقة على ربيع تشعل الـ سوشيال ميديا

زوجها أبيها السجين دون علمها.. طفلة يمنية 9 سنوات مطلوبة في بيت الطاعة.. فيديو

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟