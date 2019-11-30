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حوادث

راعى كنيسة بالمنيا ينفى علاقته بـ صفحة على فيسبوك مسيئة للدين الإسلامى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 12:45 ص
راعى كنيسة بالمنيا
راعى كنيسة بالمنيا ينفى علاقته بصفحة على فيس بوك مسيئة للدين
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مصطفى الرماح
تعرض راعى إحدى الكنائس بالمنيا للضرر من شخص مجهول قام بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة إليه، ونشر بعض المنشورات المسيئة للدين الإسلامى بها.

وكان تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من أحد القساوسة (راعى إحدى الكنائس بنطاق المحافظة) بتضرره من شخص مجهول لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة إليه ، ونشر بعض المنشورات المسيئة للدين الإسلامى بها.

واكد راعى إحدى الكنائس بنطاق المحافظة، أنه لاصلة له مطلقًا بتلك الصفحة وعدم مسئوليته بما تتضمنه، فإنه بادر بتقديم هذا البلاغ ليبرئ ساحته تمامًا.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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