راعى كنيسة بالمنيا ينفى علاقته بـ صفحة على فيسبوك مسيئة للدين الإسلامى

تعرض راعى إحدى الكنائس بالمنيا للضرر من شخص مجهول قام بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة إليه، ونشر بعض المنشورات المسيئة للدين الإسلامى بها.





وكان تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من أحد القساوسة (راعى إحدى الكنائس بنطاق المحافظة) بتضرره من شخص مجهول لقيامه بإنشاء صفحة إلكترونية منسوبة إليه ، ونشر بعض المنشورات المسيئة للدين الإسلامى بها.





واكد راعى إحدى الكنائس بنطاق المحافظة، أنه لاصلة له مطلقًا بتلك الصفحة وعدم مسئوليته بما تتضمنه، فإنه بادر بتقديم هذا البلاغ ليبرئ ساحته تمامًا.



