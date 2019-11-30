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رياضة

محمد يوسف: ساندت مؤمن زكريا كثيرًا وأثق في امكانياته

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:47 ص
محمد يوسف
محمد يوسف
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إسماعيل محمود
أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي ،أنه كان أكثر من ساند مؤمن زكريا لاعب الفريق في الفترة الماضية.

وقال يوسف في تصريحات صحفية:"كنت أكثر من ساندت مؤمن زكريا في الفترة الماضية، على عكس ما تم تداوله في أني كنت من أسباب عدم مشاركته في الفريق، أخبرت لاسارتي وكارتيرون أن مؤمن من أفضل لاعبي الفريق وأنه لاعب جيد وسيفيد الفريق."

وأضاف يوسف: "أعذر مؤمن زكريا وأسامحه على أي كلام قد قاله في حقي، لكنني حاولت بقدر الإمكان أن أساعد مؤمن زكريا، فهو بمثابة الأخ لي، وتحدثت معه بعد معرفتي بإصابته، كنا متكتمين عن خبر إصابة مؤمن ، لكنني أكن كل التقدير له وأنا على قناعة تامة بإمكانياته.
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