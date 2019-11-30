محمد يوسف: ساندت مؤمن زكريا كثيرًا وأثق في امكانياته

أكد محمد يوسف، المدرب العام السابق للنادي الأهلي ،أنه كان أكثر من ساند مؤمن زكريا لاعب الفريق في الفترة الماضية.





وقال يوسف في تصريحات صحفية:"كنت أكثر من ساندت مؤمن زكريا في الفترة الماضية، على عكس ما تم تداوله في أني كنت من أسباب عدم مشاركته في الفريق، أخبرت لاسارتي وكارتيرون أن مؤمن من أفضل لاعبي الفريق وأنه لاعب جيد وسيفيد الفريق."



