رانيا يوسف ومي عمر .. 10 فساتين حديث السوشيال ميديا في ختام مهرجان القاهرة

شهدت السجادة الحمراء الليلة العديد من إطلالات النجمات في حفل ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، حيث تألقت النجمات بإطلالات مميزة ومختلفة، ليتنافسن على أجمل إطلالة.



وبعد ساعات قليلة من بدء حفل ختام المهرجان ، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور فساتين النجمات على الريد كاربت، بين المؤيد والمعارض ووسط تعليقات و انتقادات الجمهور لبعض إطلالات النجمات .



فستان الفنانة مي عمر الأحمر كان أبرز الإطلالات التي انتشرت على السوشيال ميديا، ورغم أناقتها وطلتها المختلفة إلا أن جرأة فستانها عرضها لانتقادات من جمهورها .



الفنانة رانيا يوسف أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بعد أن نجحت في كسب الجمهور لصفها في حفل ختام مهرجان القاهرة، واختارت فستان محتشم أنيق جعلها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد مفاجأتها لجمهورها .



الفنانة سارة التونسي تعرضت لانتقادات حادة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة فستانها الاسود اللامع والذي جاء قصير بشكل مبالغ فيه .



هنا شيحة وفستانها الابيض جعلها محط أنظار الجميع، ومحل اعجاب من متابعيها بعد أن تألقت في ليلة ختام مهرجان القاهرة بفستان ابيض مطرز بالذهبي على الرقبة و الصدر ، وكان بسيطا للغاية يشبه فساتين الاميرات .



النجمة ليلى علوي كعادتها نجحت في خطف أنظار جمهورها في كل مرة تظهر فيها ، فتألقت بفستان كشميري اوف شولدر منحها إطلالة مميزة وأنيقة نالت استحسان المتابعين .



شيرين رضا نجحت أيضا في مفاجأة جمهورها بإطلالة مختلفة، فاختارت لوك محتشم وأنيق مكون من سترة بيضاء مع تنورة واسعة بذيل ، وهو استايل مختلف بالنسبة لإطلالات شيرين رضا .



أما النجمة حنان مطاوع فقد نجحت بأناقتها وذوقها المميز في كسب قلوب الجمهور بفستانها المحتشم البسيط، وتألقت على الريد كاربت برفقة زوجها.