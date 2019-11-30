حسنى شتا: أنا أخر واحد وصل ختام مهرجان القاهرة السينمائى

نشر الفنان حسنى شتا صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام .





وظهر حسنى شتا بالصورة اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى





ونالت الصور على اعجاب الجماهير قائلين متٱلق دائما.





وعلق قائلا "وصلت المهرجان اخر واحد".





واختتم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.



