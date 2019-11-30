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محافظات

شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
ورشة عمل ببني سويف
ورشة عمل ببني سويف
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محمد عبد الحليم
اختتم مركز المحروسة بالتعاون مع جمعية شباب الخير للتنمية والخدمات بمحافظة بني سويف، البرنامج التدريبي حول "بناء قدرات منظمات المجتمع المدني" .

بحضور مي علي منسق البرامج ومحمد سيد عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخير ببني سويف وذلك بالقاعة الكبرى بمؤسسة رعاية الأيتام ببني سويف.

يأتي البرنامج التدريبي ضمن برامج مشروع تعزيز الحوار المجتمعي للمشاركة الفعالة لصناعة القرار العام الذي يهدف إلي إيجاد بيئة داعمة للحوار بين أطراف المجتمع من منظمات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية ومجالس تشريعية من أجل عملية صناعة قرار تتسم بالمشاركة والتعاون والتوافق العام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نفذ البرنامج التدريبي على مدار يومين، بدءًا اليوم الأول وأدارة استشاري التدريب محمد سيد عبد القادر بالتعريف بالحوار المجتمعي ولماذا يتم حوار داخل المجتمع وعلاقة الحوار المجتمعي بتعزيز المشاركة في صناعة القرار، ثم بالتعرف على مهارات الحوار وآليات تطيبق الحوار المجتمعي، كما تم التطرق إلي معرفة طرق المشاركة المواطنين في صناعة القرار العام.

وفي اليوم الثاني للبرنامج أدارة استشاري التدريب عصام الشريف تم التعريف بورقة السياسات العامة وأنواع الأوراق الفكرية وكيفية تطوير ورقة السياسات ومعرفة المواصفات الفنية وقوائم التحقق والمراجعة لورقة السياسات، كيفية تحديد القضايا داخل المجتمع وترتيبها من حيث ذات الأولوية وطرح بدائل حلول القضايا عن طريق مجموعة ورش للمشاركين بالبرنامج. وقد شارك بالبرنامج مجموعة من رؤساء وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإعلام بمحافظة بني سويف.
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
شاهد.. بناء قدرات منظمات المجتمع المدني ورشة عمل ببني سويف
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