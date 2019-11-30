بالأبيض.. اسما شريف منير بمكياج صاخب فى أحدث ظهور لها

حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها.





وخطفت الأنظار المذيعة أسما شريف منير بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة وطلاء شفاه باللون الأحمر.



اعتمدت اسما شريف منير، على رسمة عيون كشفت عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



وظهرت بشال صوف ذات اللون الأبيض.



أكملت اسما إطلالتها بترك شعرها البني الطويل منسدل على الأكتاف وأسفل الظهر.