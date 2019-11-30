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التأمين الصحي:المواطن البورسعيدى من حقه تلقى العلاج دون أى مقابل

السبت 30/نوفمبر/2019 - 06:17 ص
التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
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حمزة شعيب
أكد الدكتور إيهاب أبو المجد المتحدث باسم هيئة التأمين الصحي الشامل، أن الوضع فى محافظة بور سعيد هو أنه تم الانتهاء من صيغ التعاقد مع المستشفيات الخاصة، وهى جاهزة حاليا وكذلك بعض معامل التحاليل ومراكز الاشعة وكذلك بعض الصيدليات مقدمي الخدمة.

وتابع أبو المجد خلال مداخلة تلفونية ببرنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المواطن سيلتقى الخدمة بكارنية التأمين الصحي دون دفع اى مقابل للخدمة مشيرا الى أن هناك تعاون كامل من القطاع الخاص من حيث تقديم الخدمة للمنتفعين من تلك الخدمة .

وأشار إلى أنه من الممكن لمواطنى محافظة بور سعيد العلاج خارج المحافظة، وذلك لأن خدمة التأمين الصحي الشامل تضع الحرية للمواطن متلقى الخدمة العلاج في أي جهة طبية يريدها.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر، الثلاثاء الماضى رسميا، وذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية، معلنا إيمان الدولة المصرية بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى معايير الجودة، وتحقيقا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

ومنظومة التأمين الصحي مشروع عملاق أطلقته الحكومة المصرية من أجل تحسين الخدمة الطبية وتقديمها للمصريين دون تمييز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تمثل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة فيه بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
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