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فن

أمينة خليل بإطلالة جريئة بمهرجان القاهرة السينمائى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
امينة خليل
امينة خليل
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كريم ناصر
نشرت الفنانة أمينة خليل صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات القصيرة الانستجرام .

وظهرت أمينة خليل بالصورة اثناء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى

ونالت الصور على اعجاب الجماهير قائلين متٱلقة دائما .

وعلقت قائلة ليلة سعيدة بالمهرجان

واختتم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وعرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

واقيم الحفل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.
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