تحدي الكرسي.. النساء يكتسحن الرجال.. فيديو

من آن لآخر تظهر تحديات جديدة يولع بها رواد التواصل الإجتماعي و تنتشر بسرعة البرق بين الرواد بهدف المشاركة في التحدي و الظهور على المنصات التواصل الإجتماعي .



وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، التي نشرتت مقطع فيديو لرجل و امرأه أثناء قيامهم بتحدي الكرسي الذي بات صعبا جدا على الرجال برغم قوة بنيتهم و سهولة التحدي .



إليك ما يجب عليك فعله: قف مع قدميك على الحائط واتخاذ خطوتين للخلف ، وضع قدميك في الاتجاه خلف الآخر.اتجه للأمام ، ضع رأسك على الحائط أمامك لدعم وزنك ، وحرك كرسي بين الحائط وساقيك ثم اسحبه لأعلى على جسمك وذراعيك واقف دون تحريك قدميك.



برغم سهولة التحدي إلا أن النساء تفوقن على الرجال أثناء القيام به و ذلك تسبب في ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي .











