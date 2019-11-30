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منوعات

تحدي الكرسي.. النساء يكتسحن الرجال.. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
مريم صليب
من آن لآخر تظهر تحديات جديدة يولع بها رواد التواصل الإجتماعي و تنتشر بسرعة البرق بين الرواد بهدف المشاركة في التحدي و الظهور على المنصات التواصل الإجتماعي .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، التي نشرتت مقطع فيديو لرجل و امرأه أثناء قيامهم بتحدي الكرسي الذي بات صعبا جدا على الرجال برغم قوة بنيتهم و سهولة التحدي .

إليك ما يجب عليك فعله: قف مع قدميك على الحائط واتخاذ خطوتين للخلف ، وضع قدميك في الاتجاه خلف الآخر.اتجه للأمام ، ضع رأسك على الحائط أمامك لدعم وزنك ، وحرك كرسي بين الحائط وساقيك ثم اسحبه لأعلى على جسمك وذراعيك واقف دون تحريك قدميك.

برغم سهولة التحدي إلا أن النساء تفوقن على الرجال أثناء القيام به و ذلك تسبب في ضجة على وسائل التواصل الإجتماعي .





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