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منوعات

شاهد.. كلب يطارد اللاعبين خلال مباراة كرة قدم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:21 ص
كلب في الملعب
كلب في الملعب
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عزة عاطف
بكل فرحة وسعادة اقتحم كلب مباراة كرة قدم بين فريقي بوماس وتشاخيرا المنعقدة ضمن جدول الدوري المكسيكي وبدأ القفز داخل الملعب بحماس شديد.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكلب يبدو أنه من عشاق كرة القدم حيث قفز إلى الملعب وبدأ في مطاردة لاعبي الفريقين في محاولة للعب معهم.

لم يتدخل الأمن وبدأ الكلب في الركض وراء كل لاعب، وقد حاولوا إلهاؤه لكنهم فشلوا حيث تملك الكلب حماس شديد جعل من الصعب إبعاده.

قام أحد لاعبي الفريقين بالتدخل وحمل الكلب ثم مشي به إلى خارج الملعب لكي تستمر المباراة.

وقد لاقى الفيديو إعجابًا شديدًا من المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحقق آلاف المشاهدات، حيث قام المغردون بإطلاق الصور الفكاهية عن مدى بهجة الكلب.
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