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حوادث

سرقة 27 برج كهرباء ضغط عالي تحت الإنشاء من طريق الزعفرانة الكريمات

السبت 30/نوفمبر/2019 - 02:44 ص
سرقة ٢٧ برج كهرباء
سرقة ٢٧ برج كهرباء ضغط عالي
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محمد عبد الحليم
فوجئ مسؤلو الشركة العامة للمشروعات الكهربائية "ايليجكت " التابعة لقطاع الأعمال، بسرقة ٢٧ برج كهرباء ضغط عالي " تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق "الكريمات الزعفرانة" القديم نطاق عمل الشركة، ونطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس، واتهم مسؤولي الشركة عامل حراسة الابراج بالتقصير في تأمين الأبراج ومتابعتها.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بتلقيه بلاغا من هيثم محمد عبد المنعم نصار، 39 عام، محامى الشركة العامة للمشروعات الكهربائية " ايليجكت التابعة لقطاع الاعمال، مقرها شارع يوسف الجندي باب اللوق، القاهرة، باكتشاف مسئولي الشركة سرقة عدد 27 برج كهرباء ضغط عالي " تحت الإنشاء" من الكيلو 83 حتى الكيلو 93 بطريق الكريمات الزعفرانة القديم نطاق قسم شرطة عتاقه بمديرية أمن السويس، وأن الشركة لم تقم بالإبلاغ أو تحرير اي محاضر بالواقعة.

وتبين من التحريات الأولية انه بسؤال " عبد العزيز . أ . ح . ط" 54 عام، فني أول تركيبات كهربائية بذات الشركة، والمسئول عن المرور ومتابعة الأعمال بتلك الأبراج، مقيم شبين الكوم بالمنوفية، اقر ان الأبراج المسروقة كانت بحراسة "عيد . ر . ع" 39 عام، عاطل، مقيم الكريمات بالجيزة، وانتهى العقد المحرر بينه وبين الشركة نهاية العام الماضي، ولم يجدد له نظرًا لسرقة بعض المحتويات الخاصة بالأبراج اثناء حراسته لها، وحاليًا بدون حراسة، وأنه لم يقم بالمرور عليها منذ قرابة شهر تقريبًا حتى اكتشاف الواقعة.

واتهم مسوؤلي الشركة عامل الحراسة بالتقصير الجسيم في تأمين خطوط الكهرباء، وعدم المتابعة، وعدم الإبلاغ في حينه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 59 أحوال مركز بنى سويف، وجارى إرساله بالمتهم لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس للاختصاص والعرض على النيابة العامة.
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