توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت ٣٠ نوفمبر إلى الجمعة ٦ ديسمبر

كيف سيكون حظك لهذا الاسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 30 تشرين الثاني الى الجمعة 06 كانون الاول 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



:برج الحمل



حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تعيش بداية اسبوع بناءة مفيدة مناسبة ميسرة وموفقة تستفيد بقوة من الجو العام المشرق تحقق فيها الامنيات والانفراجات والتقدم الملموس وتعاطف كبير فتحصد الدعم والنجاح الباهر تشتد عزيمتك وترتفع معنوياتك وتستعيد سيطرتك وتحقق نجاحا باهرا مع وجود الشمس في القوس ما يجعلك تحتل مركزًا جيدًا فتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل كما تسهل اللقاءات والمصالحات بالرغم من الاجواء الجيدة الا انك سوف تمر ببعض المتاعب بسبب انتقال القمر الى برج الحوت ما يجعلك تقوم باخطاء كبيرة في العمل بسبب عدم قدرتك على التركيز تعود الظروف الفلكية لتدعمك من جديد مع انتقال القمر الى برجك فتتميز بالنظرة المهنية للأمور وبالقدرة على استيعاب الاحداث والعمل السريع لاحتواء المشاكل.





حظك هذا الاسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي

لا يناسبك تواجد الزهرة في برج الجدي بحيث تكثر المشاحنات وتظهر الخلافات والاختلافات في الآراء قد لا تسلم العلاقة الجديدة من التوترات وربما تسود الهواجس والتشنجات لتسبب النفور والجفاء. أما العلاقة المتينة فقد تعيش بعض اللحظات الصعبة لكنها لن تتأثر ومن الضروري معالجة الأمر بواقعية وحكمة.



برج الثور:



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد المهني:

يحمل اليك هذا الاسبوع طاقة رهيبة ومهمة جدا تقدم لك فرصة عمل او ترقية يشجعك الجو العام على التحرك والانطلاق بقوة حان الوقت لاتخاذ لتقلب الاوراق الضؤ الاخضر يحمل لك راحة طمأنينة وسيمنحك شعورا رائعا فتدور الاحداث بسرعة كبيرة تزودك بمعنويات عالية حيث يوفّر لك الحظ جوًا مناسبًا تمامًا للعمل والانتاج، تميل الى استفزاز الواقع بصورة ذكية وعملية تجعلك مميّزًا عن الآخرين وجاهزًا للمستجدات بروح رياضيّة وعمليّة. تعتمد وسائل فعالة وتتسلّح بأعصاب متينة تدفع المنافسين أو المشككين الى التراجع. لكن عليك التنبه والاهتمام اكثر بصحتك فالاجواء فارغة من الحظوظ فى نهاية الاسبوع بسبب انتقال القمر الى برج الحمل الناري.



حظك هذا الاسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:

تحرز تقدّمًا مهّمًا وقد تقيم علاقة تنتهي ربّما بالزواج أو قد تعمل على توطيد الروابط الحالية. تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الأحباء بك أنت حبيب جريء وجذاب وهذا الأسبوع يفسح لك في المجال لإظهار شهامتك وصفاتك المميّزة إنه الوقت المناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية وتكون على موعد مع الحب والغرام.





برج الجوزاء:

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع لصالحك نجاح تقدم مدعوما من القمر في برج الدلو الصديق بالرغم من هذا الشهر الصعب والغير مناسب مع وجود الشمس وعطارد في برج خصمك الا انه تنتظرك فترة مليئة بالمفاجآت والاخبار السارة مع كل خطوة تقوم بها من المتوقع ان تستمتع باوقات مميزة وان تحصد انجازات مهمة فتقضي اوقاتا مليئة بالانسجام والنجاح والحظ الجيد أنت مبدع ومتفوق تتربع على عرش المفاوضات السياسية والتجارية. تستعيد قدراتك الدبلوماسية وتصبح عنصرًا ضروريًا وملحًا في معظم التحركات. يقدم لك القدر عونًا كبير ويسمح لك بإبراز أقوى ما لديك من قدرات وميزات. هذا أسبوع غني بالفرص الذهبية سواء كانت عاطلًا عن العمل، موظفًا ، او صاحب عمل حر.

حظك هذا الاسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

تحرز نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا تكون الظروف ملائمة لاتخاذ مواقف ايجابية وبناءة تصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا. قد تفرح لخبر سار فتتحرّر من الضغوط إنّه اسبوع مناسب لتعزيز العواطف والمشاعر وربّما لتكثيف اللقاءات والاتصالات تعاطف مع الأحباء ولا تدع البسمة تغيب عن وجهك. تعيش لحظات حب عاصفة وقد يصارحك الحبيب بأسراره .









برج السرطان:



حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:

بالرغم من التاثيرات الجيدة للكواكب والحظوظ والارباح الا ان الامور قد تكون متشابكة ومتداخلة مع بعضها البعض. فتكون بداية أسبوعًا متعبًا حاميًا حيث ترتفع خلاله حدّة المواجهة وتشتدّ الضغوط على أنواعها بسبب القمر في برج الدلو الذي يجعلك تمر ببعض المتاعب ويشير الى احتمال ظهور خلافات ومسائل شخصية أو مهنية ضاغطة. وعليك اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية نفسك وأعمالك وأشغالك من الخطر. يعود التشويق الى حياتك مع وصول القمر الى برج الحوت الصديق بين 3 و 5 فتكون مساحا كفاية بذبذبات ايجابية للدفاع عن نفسك والتصدي لبعض العوائق.

حظك هذا الاسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:

يسبب لك الفلك التراجع المعنوي ما يجعل هذا الاسبوع بطيئ وغير مشجع على اثارة المواضيع الحساسة والجديدة تلتقي وجهات النظر مرّات عديدة لكنّها تختلف مرات أخرى فيواجهك الحبيب بتساؤلات واستفهامات ويطالبك بتبريرات وتوضيحات. تجنب كل الخلافات ولا توجه انتقادا او ملاحظة سلبية إذا كنت تقدّس العلاقة وتحترمها لا مشكلة لديك في تقدم كل ما يطلبه منك الحبيب أو تتطلّبه العلاقة.



برج الاسد:



حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:

تتحمس للانطلاق بتنفيذ خطة او مشروع في بداية هذا الاسبوع قد تتلقى خبرا سارا يقدمه لك القمر من برج الدلو الصديق ومن ثم تكون عطلة اسبوع نارية بامتياز مع وجود القمر في الحمل الصديق الذي يشكل فتتوضح لك الامور وتتجرأ في بدء صفحة جديدة تشجع ولا تتردد في هذه الايام الايجابية بحيث يكون الحظ الى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك تتاح لك فرصة الدفاع عن حقك وطرح افكارك تبدو نشيطًا ومثابرًا ومجتهدًا ولا سيّما في اعمالك الروتينية. لكن قد لا تتشجع للمشاريع الجديدة بين 3 و 5 تحت تاثير القمر في برج الحوت عليك ان تخصص هذه الفترة لتصحيح الاخطاء والاهم أن تحافظ على سمعتك الجيّدة وألا تثير الشغب والبلبلة في محيطك.

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:

تعرف حياتك انعطافًا مهّما مليئا بالسعادة والاستقرار وتعيش عواطف صاخبة وحياة اجتماعية مثيرة فقد تلتقي شخصًا جذاّبًا أو يعود الحبيب بعد جفاء وغياب. تحسّن في العلاقة الزوجية، ويسيطر جوّ من الألفة والمحبة ويخيّم الارتياح والهدوء. حان الوقت لدعم المشاعر الايجابية ومناقشة موضوع يهمك. تجد تعاطفًا وتجاوبًا من قبل الحبيب، كما قد تتخذ قرارًا بتطوير العلاقة الحالية.















برج العذراء:



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:

بداية اسبوع دقيق الملامح بسبب تواجد القمر قى برج الدلو الذي يشكل تنافرا مع برجك ما يعني انك دخلت فترة تعرضك لبعض الاخطار لذلك انتبه من الحوادث ومن الاعراض المرضية وحاول ان تجتاز الحواجز بهدوء ومسيطرا على نوبات الغضب والانفعال ولا تسمح للضغوط الطارئة بالتأثير عليك نتيجة الاستفزاز تنتعش الاجواء من جديد بين 3 و 5 مع دخول القمر الى برج الحوت الصديق فتتحرر من قيد ويتيح امامك اجراء نقاشات ايجابية وواعدة. تتراجع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج الاسد ويتحدث عن مرحلة ركود وهدوء تطال مختلف الاصعدة وقد تتأجل المساعي او تفشل المحاولات في تحريك اعمالك.



حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:

يحتل الحب مرتبة عالية في حياتك ترتفع أسهمك ويعتز بك الحبيب ، فإذا كنت مرتبطًا تقوى الروابط وتتبدد الأوهام ليحل الاستقرار والوئام. اسبوع ممتاز للتعويض عن الخسائر العاطفية واستعادة مكانتك في قلب الحبيب. تكون معظم المبادرات ناجحة وربما تتوجّها بوعد أو ارتباط جدي. بوسعك العمل على إيجاد الحلقة الضعيفة في سلسلة عواطفك أو حياتك الزوجية.









:برج الميزان



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:

ترافقك التأثيرات الهوائية الإيجابية والداعمة للقمر المتواجد فى برج الدلو مع بداية الاسبوع فتحصد أهم النتائج بأسرع وقت ممكن وبدون تأخير. يكون المناخ الفلكي حليفًا لك ويحرك جدول أعمالك بإيجابية وفعالية باستطاعتك احراز تقدم من خلال الحوار والمشاركة واظهار الاهتمام بما يحيط بك كما يتوجب عليك النظر إلى المستقبل البعيد واختيار الأفضل والأنسب لطموحاتك. حان الوقت للقيام بخيارات مهمة ومصيرية وأيضًا للعمل على طاقاتك الذاتية والاجتهاد لتعزيزها وتأهيلها.قد يخذلك الحظ بين 3 و 5 بسبب القمر في برج الحوت فعليك ان تقاوم المعاكسات الفلكية مطلوب منك الصمت والتروي والانتظار.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

ليس بالأسبوع السهل وذلك لكثرة الضغوط المتنوعة والانشغالات والهموم على المستوى الشخصي الذي يؤثر سلبا على الاجواء الحميمة اذا لم تضبط الاعصاب والانفعالات وهنا يترتب عليك معرفة التنسيق جيدا بين الواجبات وتحديد الاهداف لا تتذمر امام الشريك بل صارحه وبح له بعواطفك.





برج العقرب:



حظك هذا الاسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:

تعيش اسبوعًا مزدهرًا مليئًا بالنشاطات المتنوعة تحت تاثير القمر في برج له و من برج الحوت الصديق تستعيد كامل حماستك وتتلقى جوابا على تساؤلاتك آن الأوان لاتخاذ بعض الإجراءات العامة وإظهار جرأة ومبادرة بانتظارك تطورات ايجابية على كافة الاصعدة وذلك بسبب التفاؤل الذي يتقدم باتجاهك تحرك! الوقت مناسب جدًا لإظهار مقدرتك حان وقت الفعل. اسبوع جيّد لاستقطاب أصحاب النفوذ والفاعلين في محيطك. مارس صلاحياتك وأطلق العنان لحماستك. اذ قد تجد نفسك في مركز يساهم في نجاحك أو ربّما تنقلب الأدوار ليصبح عملك مثيرًا للاهتمام. لكن عليك الحذر من عطلة الاسبوع ومن القمر من برج الحمل الذي يسبب تناوله